A kormány csak a javát akarja, de Göd nem adná

Az államtitkár és a Momentum csak abban ért egyet, hogy az adó elosztása fontos.

Gödön most a Samsung 1600 embernek ad munkát, de a gyárat fejlesztik, újabb 2700 embert vesznek fel, így 4300-ra nőhet a foglalkoztatottak száma – mondta Tuzson Bence az állami rádió reggeli műsorában. A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára közölte, az adóbevételeket a különleges gazdasági övezet környékére kell költeni, Gödön, Csomádon, Dunakeszin élők érdekeit is figyelembe kell venni.

Úgy vélte: az a kérdés, ezt az összeget ki fogja elkölteni, a városvezetés vagy a „nagyobb kitekintéssel rendelkező” megye. Ezt komplexen kell kezelni. Az államtitkár nagyon fontosnak nevezte, hogy amikor az országban ezrek veszítik el munkájukat a koronavírus-járvány miatt, a kormány próbálja erősíteni azokat a helyeket, ahol újak jönnek létre. Erről szól a nemzetgazdaság 18-20 százalékát „megmozgató” gazdaságvédelmi akcióterv

A Samsung-gyár 400-500 milliárd forintos fejlesztése az egyik legnagyobb az országban, egyben technológiai váltást is jelent, mert az üzem elektromos autókhoz gyárt akkumulátorokat. Tuzson Bence egy kérdésre azt felelte, hogy különleges gazdasági övezetekkel a kormány segíteni tud azokon a területeken, ahol munkahelyet teremtenek, ez is egy gazdaságvédelmi lépés és a gödi övezet után még továbbiak is lehetnek.

Az államtitkár arról már állami hírtévében beszélt, hogy egyéni politikai érdekek sem írhatják felül a munkahelyteremtés fontosságát. Az MTI szerint Tuzson Bence azt mondta, Gödön jelenleg kaotikusak a politikai viszonyok, az ellenzéki polgármester, korrupció vádjával, feljelentette a két alpolgármestert, és viszont, ami a munkahelyteremtésnek nem kedvez.

A Momentum Brüsszelhez fordul

Cseh Katalin és Donáth Anna, a Momentum EP-képviselői az Európai Bizottsághoz fordulnak Göd ügyében, amit a gödi polgármesterrel közös videóban jelentettek be. Balogh Csaba szerint a kormány a szükségesnél is több támogatást adott a Samsung gyárának, míg a gödiek mindig szkeptikusak voltak a beruházás kiváltságos státuszát illetően.

Gazdaságilag ellehetetlenítik a várost, a gyár már nem a városnak adózik, Göd költségvetésének egyharmada elvész, miközben nem szólhatnak bele, hogy az ipari park területén mit, hol építenek, milyen környezetszennyező tevékenységet végezhetnek. A döntés azt a fontos üzenetet hordozza, hogy

akik ellenzéki polgármestert mertek választani, azok súlyos következményekkel és Orbán Viktor bosszújával nézhetnek szembe.

A jogállamiság és Göd védelme érdekében a Renew Europe frakcióval együtt a Momentum EP-képviselői az igazságügyi biztoshoz, az Európai Bizottság értékek és átláthatóságért felelős alelnökéhez fordulnak, mert az intézkedésekre nem látnak más valós indokot, csak az ellenzéki vezetés gyengítését. Az Európai Bizottságtól azt is kérik, vizsgálja meg, a Samsungnak nyújtott állami támogatás jogszerűségét.

Mint EP-képviselők, mindent meg fogunk tenni, amit tudunk, hogy megvédjük Göd érdekeit, mert ez a város a helyieké, és nem Orbán Viktoré.

Göd polgármestere egyébként csak Magyar Közlönyből tudta meg, hogy elveszik a várostól az ipari parkot. A Klubrádióban Balogh Csaba azt mondta, voltak egyeztetések a kormánnyal, de fel sem vetődött fel ilyen drámai döntés.

A polgármester veszélyes anyagokról akart információt, mire elvették a várostól az ipari parkot és a milliárdos adóbevételt Az Alkotmánybírósághoz fordul Göd ellenzéki polgármestere, amiért az állam a veszélyhelyzetre hivatkozva elvette a település útjait és a Samsung-gyártól származó milliárdos adóbevételét. A kormány nem először próbálkozik a helyi önkormányzatok visszaszorításával és a befektetések hasznának besöprésével sem, de most minden eddiginél tovább ment.

