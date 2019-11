PDSZ: az EMMI elvesztette a kapcsolatát a valósággal

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) megdöbbent azon, ahogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma reagált novemer 30-ára tervezett demonstrációjukra. Az érdekvédelmi szervezet szerint a minisztérium teljesen elveszítette kapcsolatát a valósággal. A 2019. november 30-ra tervezett pedagógusdemonstráció kapcsán a következőt állapította meg az EMMI közleményében:

A pedagógus és más szakszervezetek által ma bejelentett tüntetés, ismét az ellenzék és a Soroshálózat politikai céljait, nem a pedagógusokat, pláne nem a gyermekeket szolgálja. Ugyanazok a szakszervezetek készülnek jövő héten tüntetésre, akik eddig is minden ellenzéki és Soroshálózat által szervezett akció mögé beálltak. Most is ezt teszik, a Soros-hálózat háromnapos tüntetéséhez csatlakoznak. (MTI Országos Sajtószolgálat)