Kihirdették a rabszolgatörvényt

Nem sokat szöszmötöltek, a Magyar Közlöny pénteki, 207-es számában már ki is hirdették a rabszolgatörvénynek is keresztelt 2018. évi CXVI. törvényt, amely a munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról rendelkezik. Azaz a Munka Törvénykönyvét írja át. A törvény értelmében 2019 januárjától a dolgozó hozzájárulásával, vagy kollektív szerződés mellett elrendelhető évi 400 túlóra. És akár hároméves munkaidőkeret is lehet a cégeknél, ami a túlórák kifizetését tolhatja ki.

A rabszolgatörvényt csütörtökön írta alá Áder János köztársasági elnök.

De már előtte Orbán Viktor miniszterelnök azt nyilatkozta, mintegy megelőlegezve az aláírást, hogy működni fog:

A köztársasági elnök szerint

A Munka Törvénykönyvének módosítása az aggodalmak ellenére sem lehet akadálya annak, hogy a munkavállalók karácsonya áldott, a két ünnep közötti időszak békés, az új esztendő pedig nyugodt legyen.

Orbán Viktor pedig ezt nyilatkozta reggel a Kossuth Rádiónak:

… hónap végén kifizetik mindenkinek a rendes munkabért és a túlórabért. Aki mást mond, az hazudik.

Csakhogy a munkaidőkeretben az időszak végén számolják el a túlórákat. Ha három hónap a munkaidőkeret, akkor három hónap múlva, ha egy év, akkor egy év múlva.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke, Kordás László csütörtökön sztrájkkészültséget hirdetett (Zoom.hu).

Kiemelt kép: Bielik István / 24.hu