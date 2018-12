Dömötör Csaba: Magyarország nem banánköztársaság, be kell tartani a törvényeket

Egy nappal főnöke, Rogán Antal után, Dömötör Csaba államtitkár is interjút adott a Magyar Hírlapnak. Az államtitkárral készített interjú pár fokozattal kevésbé volt alákérdezős, mint a miniszterrel készített, de azért túlzás lenne azt mondani, hogy Dömötört megizzasztották.

Most tesztelhetik magukat, hogy átlátnak-e egy alákérdezős interjú szitáján!

Újdonságot egyáltalán nem mondott az államtitkár, úgyhogy csak a legerősebb mondatait emeljük ki, amelyek mind az ellenzék szapulásáról szólnak.

Egy harmadosztályú színjátékot hoztak össze, és bár jókat szórakozhatnánk az ajtóról lepattanó Kunhalmi Ágnesen, a bogár módjára a hátán fetrengő Hadházy Ákoson vagy éppen a mestertervet trágáran elkottyintó Bangónén, azért van itt pár körülmény, amely mellett nem mehetünk el szó nélkül. Egyrészt meg akarták akadályozni a parlamenti döntéshozatalt, ami példátlan a modern magyar demokrácia történetében, azután rendőrökre támadtak, és ebben ellenzéki vezetők is részt vettek, majd megpróbáltak súlyosan beavatkozni egy szerkesztőség munkájába. Ezekkel az akciókkal több határt is átléptek. A véleménynyilvánítás alapjog, a törvényszegés azonban nem.