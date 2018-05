Tényleg álommunkahely a futárok Uberje?

Szabadság, kaland, jó fizetés – hirdeti a budapesti cég. A dolgozók maguk osztják be az idejüket, és mobilapplikáció segítségével szervezik a munkát.

– ezzel a mondattal konferálták fel a tavaly elindult mobilappos futárszolgálat, a Sendee bemutatkozását nemrég. Azért ez némi csúsztatás, hiszen nem hagyományos értelemben vett állásról van szó, van viszont helyette katás vállalkozás, fő- vagy mellékállásban. És állításuk szerint gáláns a jutalék.

Azt is írják, hogy

a Sendee-k – merthogy így hívják magukat a futárok – között találunk a műtétek feszültségét levezető orvost, a luxusautója helyett kompakt családi kocsival kiszállító marketingest, mindenhova biciklivel közlekedő egyetemistát és átlagos családanyát is, aki úgy érzi, mintha kémfilmbe csöppenne, amikor a telefonján megjelenik a csomag felvételének és végcéljának címe.

Izgalom, változatosság, szabadság. Elég regényesen hangzik. De mi van a marketingszöveg mögött?

Eddig csak ételkiszállítással foglalkoztak, de nem állnak meg itt

A rendszer 2017 októbere óta működik, teljesen magyar a fejlesztés, kizárólag hazai programozókkal. Az app mögött álló tulajdonosoknak a vendéglátásban van még érdekeltségük, és egy magyar kft.-n keresztül üzemeltetik a céget. És igen, az Uberhez is van némi közük – az üzemeltetést Szőke Gergő, a Magyarországról időközben kiebrudalt közösségi taxiszolgáltató volt marketingigazgatója irányítja.

Eredetileg az volt a terv, hogy Android mellett iOS-re is fejlesztenek. De az derült ki, hogy a kiszállítással foglalkozók elenyésző hányada használ iOS-rendszerrel működő telefont, ezért inkább az Android-platformot tökéletesítették. Folyamatos a rendszerfejlesztés, hogy minél jobb legyen a futárok kihasználtsága, hogy az algoritmus úgy ossza be a fuvarokat, hogy az mindenki számára ideális legyen, és ne legyenek felesleges utak. Közben pedig építik a megrendelők és futárok körét is. Öt-hat fős állandó brigád dolgozik az irodában, hogy ezek a háttérmunkák is haladjanak.

Eddig csak vendéglátóhelyeket szolgáltak ki, a következő lépés az, hogy más termékeket is felvegyenek a palettára – a non-food üzletágban most zajlik a tesztüzem. Azért vártak a szolgáltatás szélesítésével, mert szerették volna előbb az étteremvonalon elérni, hogy aki éppen aktív az immár 700 fős Sendee-csapatból, azt jól el tudják látni munkával. Jelenleg mintegy 100 budapesti vendéglátó egységgel van szerződésük.

A tulajdonosok hosszabb távon nyereséges működést terveztek, és mint megtudtuk, az éttermi kiszállítás önmagában már most teljesíti ezt az elvárást.

Bárki lehet futár

A futároknak nem szükséges szakmai előélet, bárki jelentkezhet. Van viszont felvételi, aminek része egy elbeszélgetés is. Azt mondják, az egész nem vesz igénybe többet 20-30 percnél. Ezalatt tisztázzák a személyazonosságot, felmérik, milyen a jelentkező, egy rövid tréninget tartanak és adótanácsadást a katázásról.

Kérdeztük, ha bárki lehet futár, mi garantálja a biztonságot. Azt a választ kaptuk, hogy ha valaki lopni akar, az lopni is fog. De akkor az illető soha többé nem dolgozhat náluk. A károsultat pedig kárpótolják. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha sérülne a csomag. Eddig azonban még egy negatív esetük sem volt – tették hozzá.

A diszpécser bentről követi az egyes csomagok útját, és ha elakadást lát, akkor felveszi a kapcsolatot a futárral. Amennyiben nem érné el, kiküldene egy másik embert, hogy megtudják, mi történt.

Fontos a stílus

Mindenki a saját biciklijével, motorjával, autójával dolgozik, viszont a kiszállításhoz szükséges tárolóeszközt a cég kérésre biztosítja. Hogy a többség mivel szállít, az napi szinten változik. Télen több az autós, nyáron több a bringás és motoros. Általában a bringások viszik a belvárosi rövidebb fuvarokat, az autósok a budai és hosszabb távokat. Az okosrendszer ezt képes kezelni, és a beépített algoritmus gondoskodik róla, hogy mondjuk egy bringásnak ne jelenjen meg egy 15 km-es fuvar.

Bármelyik futár elviheti a megrendelést, amennyiben ő van legközelebb a felvételi címhez. Nem tagadták, előfordulhat, hogy éppen nincs cím, amikor online a kiszállító. De mivel még zajlik a közösség építése, ez ritka, általában van fuvarja minden szolgálatban lévőnek. Mivel eddig csak ételkiszállítással foglalkoztak, talán nem meglepő, hogy az ebédidő volt a legforgalmasabb időszakuk.

Az eddigi tapasztalatok szerint az éttermeknek legalább annyira fontos a pontos és sértetlen kiszállítás, mint a stílus, vagyis hogy hogyan viszonyul hozzájuk a futár. Az appfutárcégnél úgy vélik, az ő embereikről azért alakult ki jobb kép, mert szabadidejükben, saját időbeosztásuk szerint végzik a munkát, és a személyiségükön túl ez is visszatükröződik a hozzáállásukban.

Ezt hívják gáláns jutaléknak

Rengeteg futárt keresnek a neten, és hirdetések alapján úgy tűnik, máshol sem minimálbért kínálnak már: találtunk óránkénti 1500 forintos, napi 12 ezer forintos, havi 190 ezer forintos és e feletti hirdetéseket is.

Az appfutárcégnél 220 forint a címpénz, 221 forint a kilométerpénz, és erre jöhet még a jatt. A fuvardíj 75 százaléka a futáré. Oldalukon azt írják, átlagban három kilométeresek az utak, és mellékállásban (Kata, heti 25 cím, 70 km) heti 22 ezer forintot, főállásban (Zsolt, heti 100 cím, 280 km) pedig 84 ezer forintot lehet keresni. Azért a heti bért tüntetik fel, mert hetente fizetik ki az embereket. A két példa alapján ez havi bruttó 88 ezer, illetve 336 ezer forintot jelenthet.

Van egy kalkulátor is az oldalon, ami azt mutatja alaphelyzetben, hogy 5 nap alatt napi 25 címmel (ez 3 kilométeres átlagot véve napi 75 km), csomagonként 200 forint jattal számolva kijöhet heti 106 ezer forint. Ez alapján havi szinten meglehet a bruttó 424 ezer forint.

Ezekből a futárok által leszámlázott összegekből kell megfizetni a kata havi 25 ezer forintos (mellékállásban) vagy 50 ezer forintos (esetleg 75 ezer forintos, főállású) adóját. Mint megtudtuk, a futárok mintegy 35 százaléka végzi főállásban a munkát, a többieknél ez csak kiegészítő tevékenység.

