Kvíz: Mennyire ismered a Balatont? Felismered, hol járunk a tó körül?

Ebben a kvízben a Balaton környékének ismert nevezetességeit kell a megfelelő településekhez párosítani. A kérdésekben egy-egy balatoni látnivaló szerepel, a feladat pedig az, hogy a megadott válaszlehetőségek közül kiválaszd, hol található az adott helyszín. A kvíz összesen 8 kérdésből áll.
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Azt hiszed, mindent tudsz a Balatonról? Teszteld magad!
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