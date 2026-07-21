Kvíz: Mennyire ismered a Balatont? Felismered, hol járunk a tó körül?

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Most kiderül, mennyire ismered a Balatont! A magyar tenger rengeteg érdekességet és meglepő történetet rejt, amelyek közül néhány még a legnagyobb Balaton-rajongókat is képes megtéveszteni. Töltsd ki kvízünket, és derítsd ki, hány állításról tudod eldönteni, hogy igaz vagy hamis!