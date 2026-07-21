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Kultúra

Kvíz: Mennyire ismered a Balatont? Felismered, hol járunk a tó körül?

Fürdőzők a Balatonnál 2026. július 5-én Balatonfüreden.
Varga Jennifer / 24.hu
admin Csontos Kata
2026. 07. 21. 05:30
Fürdőzők a Balatonnál 2026. július 5-én Balatonfüreden.
Varga Jennifer / 24.hu
Most kiderül, mennyire mozogsz otthonosan a magyar tenger környékén. Töltsd ki kvízünket, és teszteld, felismered-e, melyik településen vannak ezek a Balaton körüli látnivalók!

Ebben a kvízben a Balaton környékének ismert nevezetességeit kell a megfelelő településekhez párosítani. A kérdésekben egy-egy balatoni látnivaló szerepel, a feladat pedig az, hogy a megadott válaszlehetőségek közül kiválaszd, hol található az adott helyszín. A kvíz összesen 8 kérdésből áll.

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Most kiderül, mennyire ismered a Balatont! A magyar tenger rengeteg érdekességet és meglepő történetet rejt, amelyek közül néhány még a legnagyobb Balaton-rajongókat is képes megtéveszteni. Töltsd ki kvízünket, és derítsd ki, hány állításról tudod eldönteni, hogy igaz vagy hamis!
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