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Élet-Stílus

Csiripiszli, nyögvenyelő és lapcsánka: ismered a legfurcsább nevű magyar ételeket?

Halusky as traditional Slovak potato gnocchi with sheep cheese bryndza, fried bacon and chives.
Getty Images
24.hu
2026. 07. 23. 05:30
Halusky as traditional Slovak potato gnocchi with sheep cheese bryndza, fried bacon and chives.
Getty Images

Tudod, mit rejt a nyögvenyelő vagy hogy miként készültek a régi idők elfeledett finomságai? Teszteld a tudásod hagyományos, tájjellegű ételeinkről szóló kvízünkben, és derítsd ki, mennyire ismered a hazai vidékek különleges nevű fogásait! Készülj fel egy izgalmas gasztrotörténeti utazásra, amely során kiderül, hogy igazi mesterszakács vagy-e, vagy van még mit tanulnod a régi idők receptjeiből!

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