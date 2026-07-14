Náray Tamás: Sulyok Tamás a legsúlytalanabb államfő volt, ölbe tett kézzel nézte, ahogy tombolt a fideszes középszerűség és korrupció

Náray Tamás saját, közel 90 ezres követettségű közösségi oldalán elmélkedett a korábbi köztársasági elnököket övező botrányokról és az azt követő lemondásokról. Mint írja, Schmidt Pál okirat-hamisítást követett el, majd szóltak neki, hogy mondjon le.

Akkor nem volt baj a demokráciával. Igaz, azok mondatták le, akik odatették. Novák Katalin személyében olyan államfőt sikerült delegálni, aki nem képviselte a mo-i kisebbségeket, sőt asszisztált a hátrébb sorolásukhoz, a fideszes családmodellre hivatkozva, miközben járta a szóbeszéd, hogy esperes úr is a legszűkebb családjához tartozik. Aztán egy napon aláírás került a pedofil segítő kegyelmi kérvényére. Hm. Azé’ felszaladt az ember szemöldöke, ha nem is olyan dús, mint esperes úré. Aztán szóltak neki is, hogy MONNYON LE, le is mondott, könnyek között. EKKOR SEM VOLT BAJ A DEMOKRÁCIÁVAL. Mentették magukat, beáldozták a nőt, vagyis a nőket, de a másikat most nem hoznám ide.

Majd Sulyok Tamással kapcsolatban úgy fogalmaz: „a legsúlytalanabb államfő volt, aki ölbe tett kézzel nézett végig mindent, ahogy tombolt a fideszes középszerűség és a korrupció.

S most szóltak neki is, hogy MONNYON LE! MOST BAJ VAN A DEMOKRÁCIÁVAL.

Gulyásra is kitért

Arról, hogy Gulyás Gergely hétfőn lemondott frakcióvezetői megbízásáról, Náray azt írja,

„Két hónapig állta a püfölést – a jogos püfölést –, és akkor nem bírta tovább. Mit tett volna, ha 16 éven keresztül kellett volna bírnia? De egyébként hol vannak a többiek? Tárgyalnak vadul az ügyvédeikkel, azé’ nincs idejük bejárogatni a parlamentbe. Gondolom. Noch dazu a főni kijelenti, hogy a magyar demokrácia gyásznapja ez a nap, majd fogja magát, oszt’ elmegy Amerikába meccset nézni. Óriási” – zárta sorait a divattervező-festőművész.