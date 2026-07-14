Általános, konkrétumokat nélkülöző választ küldött a Sándor-palota a 444 azon kérdésére, hogy mit lép Sulyok Tamás köztársasági elnök, miután a házelnök megküldte számára az eltávolítását is tartalmazó Alaptörvény-módosítást.

A köztársasági elnök jogköreit és lehetőségeit az Alaptörvény szabályozza, az államfő – ahogy eddig is – ennek megfelelően jár el

– írták.

Sulyok Tamás az alábbi lehetőségek közül választhat:

öt napon belül aláírja a módosítást, akár egy tiltakozó kommentárt hozzáfűzve,

nem írja alá a módosítást, és az Alkotmánybírósághoz fordul,

esetleg úgy dönt: lemond.

Bármelyik utat is választja, elmozdítására vélhetően hamarosan sor kerül, hiszen az Alaptörvény tartalmi módosítására az Alkotmánybíróság sem jogosult.

Magyar Péter miniszterelnök korábban megüzente Sulyoknak: ha öt napon belül nem írja alá az Alaptörvény 17. módosítását, akkor megfosztási eljárást indítanak ellene.