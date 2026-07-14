sulyok tamássándor-palotamagyar péteralaptörvénymódosítás
Belföld

Egy mondat, sok kérdés: így reagált Sulyok Tamás

Sulyok Tamás
Szajki Bálint / 24.hu
admin Ürmös Dániel
2026. 07. 14. 12:32
Sulyok Tamás
Szajki Bálint / 24.hu
Előbb vagy utóbb mennie kell, már csak az a kérdés, hány napig szeretné még húzni.

Általános, konkrétumokat nélkülöző választ küldött a Sándor-palota a 444 azon kérdésére, hogy mit lép Sulyok Tamás köztársasági elnök, miután a házelnök megküldte számára az eltávolítását is tartalmazó Alaptörvény-módosítást.

A köztársasági elnök jogköreit és lehetőségeit az Alaptörvény szabályozza, az államfő – ahogy eddig is – ennek megfelelően jár el

– írták.

Sulyok Tamás az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • öt napon belül aláírja a módosítást, akár egy tiltakozó kommentárt hozzáfűzve,
  • nem írja alá a módosítást, és az Alkotmánybírósághoz fordul,
  • esetleg úgy dönt: lemond.

Bármelyik utat is választja, elmozdítására vélhetően hamarosan sor kerül, hiszen az Alaptörvény tartalmi módosítására az Alkotmánybíróság sem jogosult.

Magyar Péter miniszterelnök korábban megüzente Sulyoknak: ha öt napon belül nem írja alá az Alaptörvény 17. módosítását, akkor megfosztási eljárást indítanak ellene.

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