„Nincs hely az oligarcháknak, nincs hely Bezosnak!” – a mágnás velencei esküvője megosztja a gondolák városát

Júniusban Jeff Bezos feleségül veszi Lauren Sánchezt. Aki nem ismerné őket: előbbi az Amazon hatvanegy éves alapítója, a világ egyik leggazdagabb embere; utóbbi pedig immár több mint hat éve a párja. Sánchez tevékenységét leginkább úgy lehetne jellemezni, hogy ő Jeff Bezos barátnője. Egyébként annak idején hírolvasóként vált ismertté, de írt már gyerekkönyvet, sőt, járt az űrben is, pontosabban annak határán – nem meglepően Bezos űrvállalatának köszönhetően. Jelenleg főként jótékonykodással és környezetvédelemmel foglalkozik, és feltehetően milliárdos feleségként is ezen az úton halad majd tovább.

Bezos 215 milliárd dolláros vagyonát tekintve számítani lehet rá, hogy a menyegző nem a visszafogottságáról lesz híres, ám mielőtt elmélyülnénk az esküvő részleteiben, röviden ismertetjük a páros szerelmi életének eddigi, csöppet sem botránymentes alakulását.

Péniszfotótól az eljegyzésig

Bezos 2019 januárjában jelentette be, hogy huszonöt év házasság után elválnak MacKenzie Scott-tal, négy gyereke anyjával. Azután hozták meg ezt a döntést, hogy egy ideig „kísérleti jelleggel külön éltek”. A hírt közlő bejegyzésük szerint barátként élik tovább életüket.

Ugyanazon a napon a People saját forrásaira hivatkozva azt írta: Bezos az akkor szintén válófélben lévő Lauren Sánchezzel jár. Rögtön másnap már állítólagos intim üzenetváltásuktól volt hangos a bulvársajtó. Ezek alapján az üzletember már előző év tavaszán olyanokat írt Sáncheznek, mint például:

Meg akarlak szagolni, be akarlak lélegezni. Szeretnélek szorosan magamhoz ölelni… Szeretném megcsókolni az ajkaidat… Szeretlek. Szerelmes vagyok beléd.

Meg olyanokat, hogy:

Szeretlek, élő lány. Meg fogom neked mutatni a testemmel, az ajkaimmal és a szemeimmel, hogy mennyire, nagyon hamar.

Ha a szövegek valódiak, akkor Bezos kifejezetten szerette és gyakran használta az „élő lány” kifejezést a kedvesére. Később még az is felmerült, hogy a mágnás pikáns képekkel is megörvendeztette szeretőjét, egyebek mellett meztelen szelfit (a felvételen még az ujján volt a jegygyűrűje) és a péniszéről készült fotót is küldött neki.

Aztán a botrány elült, a történet szereplői elvált emberek lettek, és idővel felvállalták kapcsolatukat a nyilvánosság előtt. Sok közös kalandban volt részük az elmúlt években:

olybá tűnik, kéthavonta vakációztak a világ legexkluzívabb helyein,

voltak duplarandin Kim Kardashiannel és Pete Davidsonnal ,

és , vacsorapartira mentek a Fehér Házba,

és még Ferenc pápával is találkoztak.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Lauren Sanchez (@laurenwsanchez) által megosztott bejegyzés



Közben 2023 tavaszán megtörtént a lánykérés, amit két eljegyzési parti követett: az egyiket egy Beverly Hills-i villában, a másikat a Positano partjainál lévő jachtjukon tartották. Esküvői terveikről Sánchez először múlt novemberben egy tévéműsorban mesélt. Akkor azt mondta, már gyűjtögeti az ötleteket, és a világ összes többi menyasszonyához hasonlóan neki is van inspirációs Pinterest-táblája.

Aztán idén márciusban kiküldték a meghívókat, amikből kiderült: Olaszországban, azon belül is Velencében mondják majd ki az igent egymásnak, még ezen a nyáron. Sajtóértesülések szerint a pontos dátum: június 24–26.

De előtte még Lauren Sánchez másodszor is elbúcsúztatta a lányságát, közel húsz évvel az első esküvője után.

Lánybúcsú = luxizás Párizsban

Nem az áprilisi, nagy port kavaró űrkirándulás volt az egyetlen, kizárólag nőkből álló küldetés, amin Lauren Sánchez részt vett – májusban lánybúcsút is tartott.