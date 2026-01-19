lovász lászlóbochkorbochkor gáborretro rádió
Lovász László távozik Bochkor Gábor rádióműsorából

2026. 01. 19. 08:34
Hétfőn a Retro Rádió reggeli műsorának csapata bejelentette, hogy Lovász László otthagyja a Bochkort, februártól nélküle folytatják. A döntést Facebookon közölték.

Január 30-val véget ér egy korszak a Bochkor Show életében. Lovász Laci új kihívások előtt áll, ezért úgy döntött, februártól nem vállalja a hajnalozást velünk. Laci döntése váratlanul ért bennünket, de tiszteletben tartjuk és sok sikert kívánunk neki! Természetesen Laci széke nem marad sokáig üres, a fejleményeket a műsorban hallhatjátok majd…

– olvasható a posztban.

Lovász több mint 25 éve vezet különböző rádióműsorokat, 2020 nyarától dolgozott Magyarország legnagyobb kereskedelmi rádiójában, a Retro Rádióban Bochkor Gábor partnereként.

