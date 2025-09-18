görög zita
Görög Zita elkezdte a nevelőszülői képzést

2025. 09. 18. 20:19
Nem biztos benne, hogy alkalmas lesz nevelőszülőnek.

Peller Mariann Benned élek című műsorának legutóbbi vendége Görög Zita és kamaszlánya, Seres Lotti voltak. A beszélgetés során több téma felmerült, a műsorvezető például azt is megkérdezte Seres Lottitól, hogy ő szeretne-e majd saját családot. A 17 éves lány igennel felelt, és megosztotta, az örökbefogadást is vonzó lehetőségnek tartja.

„Szerintem nagyon szép, hogy egy olyan gyereket fogadunk magunk mellé, akinek nem adatott meg az a lehetőség, hogy egy teljes életet tudjon élni” – mondta el, mire édesanyja hozzáfűzte:

Egyébként én most elkezdtem a nevelőszülői képzést, hasonló okoknál fogva. De nem biztos, hogy alkalmas leszek rá, mert ott ugye el kell engedni, újra és újra. Másrészt azért csinálom, hogy képben legyek jobban a témával.

Görög Zita azt is mondta, lánya szociális érzéke rendkívüli, és nagyon szereti benne az érzékenységét.

A modell gyakran felszólal gyermekvédelmi témákban, legutóbb a Szőlő utcai javítóintézet ügyében vállalta a véleményét:

