„Bennem maradtak megválaszolatlan kérdések” – először szólalt meg Szigligeti Ivett, miután lezárult a nyomozás Dudás Miki halálának ügyében

A minap lapunk is hírül adta, hogy lezárult a nyomozás Dudás Miki halálának ügyében. Péntek délelőtti sajtótájékoztatóján a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy

„a nyomozás során olyan információ, adat, tény nem merült fel, hogy a férfit halála előtt bántalmazták volna, halálát idegenkezűség okozta volna. A nyomozás azt állapította meg, különös tekintettel az igazságügyi orvos- és toxikológiai szakvéleményre, hogy a férfi halálát egy balesetszerű esés okozhatta, ezért a Budapesti Rendőr-főkapitányság a nyomozást 2026. május 6-án lezárta.”

A történtekkel kapcsolatban a Fókusz stábja szólaltatta meg Dudás Miki gyerekeinek édesanyját, Szigligeti Ivettet, aki úgy fogalmazott: benne ez abszolút nem egy lezárt úgy, folyamatosan kavarognak benne a gondolatok.

Nincsenek nyugodt pillanataim. Folyamatosan ott van bennem, hogy én ezt szeretném megfejteni és szeretnék válaszokat kapni azokra a kérdésekre, amik legbelül bennem vannak. Bennem ugyanúgy maradtak megválaszolatlan kérdések, olyan vakfoltok, amikre lehet, hogy soha nem fogok választ kapni, de őszintén bízom benne, hogy… bár elfogadom, hogy lezárult a nyomozás, azért bízom benne, hogy ha a jövőben kiderül mégis bármi olyan jellegű információ a nyomozással kapcsolatban, ami megváltoztathatja az ügy álláspontját, akkor elő fogják venni újra ezt az ügyet

– magyarázta az édesanya, aki nagyra értékeli, hogy a sajtótájékoztatót megelőzően a hatóságok egyeztettek velük, és nagyon korrektek voltak a családdal.

Számomra nagyon fontos volt az, hogy hogy van ez a sajtó felé, az emberberek felé tálalva, hogy azok a bizalmi információk, vagy azok, amik a családra tartoznak, azok méltóságteljesen megmaradjanak nekünk. Ezek nyilván nem befolyásolták az ügyet magát, tehát minden olyan jellegű információ, ami az ügyre utal, az itt elhangzott.

Szigleti a riport végén hozzátette, ahogy telik az idő, úgy érzi, egyre nehezebb gyermekei édesapja nélkül boldogulnia.