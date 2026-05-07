Mészáros Árpád Zsolt a fiáról: Sajnos minden kapcsolat megszűnt közöttünk

A Borsnak öntötte ki a szívét egy nyilatkozatban Mészáros Árpád Zsolt a családi kálváriájáról. Azt mondja, Bende fiával, akit már több celebműsorban láthattunk, annyira megromlott a viszonya, hogy már nem is kommunikálnak.

A fiammal sajnos nagyon megromlott a visszanyom az utóbbi időszakban. Segítettem neki bekerülni a médiába, de az egész a visszájára fordult. Nagyon más utat jár, másképp gondolkodik, és más az értékrendje

Az Ázsia Expressz című műsorban a párjával szerepelt Mészáros Bende, apja szerint ez neki köszönhető.

Annak idején engem hívtak, de akkor született a legkisebb fiam, így én nem tudtam elmenni, ezért a fiamnak adtam át a lehetőséget és az akkori párjának. Megpróbáltam ápolni a zenei karrierjét és mindenféle olyan dologban segíteni, amihez én értek.

Végül úgy fogalmazott:

Sajnos minden kapcsolat megszűnt közöttünk, ami a családomnak egy nagyon fájó pont. Az édesanyám rengeteget sír emiatt és megszakad a szívünk, de sajnos ez történt.

Korábban is balhéztak már

A Nyerő Páros ősszel megjelent évadának egyik epizódjában Mészáros Bende azt ígérte kedvesének, hogyha egyszer apuka lesz, ő lesz a legjobb és mindent megad majd a közös gyermeküknek, amit ő nem kaphatott meg. Az elhangzottakkal kapcsolatban Mészáros Árpád Zsolt akkor azt mondta, se ő, se a családjuk más tagjai nem értették a fia megnyilvánulásait.

MÁZS egyúttal azt is kijelentette, hogy nem tartja magát rossz apának, sőt „ha őszinte akar lenni, Bendének nem lenne se étterme, se Angija, se semmije, és nem is Pesten élne, ha ő nem létezne”.