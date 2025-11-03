schobert norbi
Élet-Stílus

„Mindenki panaszkodik, hogy drága az élet” – Schobert Norbi elment egy boltba levideózni az árstopos termékeket

admin Besenyei Balázs
2025. 11. 03. 13:44
Ha ez nem volna elég, tételesen kiírta a videó alá, hogy mely termékek kaptak árstopot.

Mindenki panaszkodik, hogy drága az élet. Van egy csomó árstopos termék, például a csirke… nézzük meg, hogy tudjuk a pénzt kidobni vagy spórolni és egészségesen étkezni

– kezdi új videóját Schobert Norbi, aki ellátogatott egy élelmiszerüzletbe, és megmutogatta követőinek például, hogy két csomag gumicukor árából árstopos tojást is vehetnének.

A videót azzal zárja:

Azért jó Magyarországon élni, mert 4000 forintból egy nap szuper jól tudok egészségesen táplálkozni.

A további összehasonlításokat nem lőnénk le, alább a videó:

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nagy Ádám bejelentette, ki lesz a Jólvanezígy új műsorvezetője
„Apci, gyere!” – a Duchenne-szindrómával küzdő Kele szülei nem akarnak csodadokik és csodaterápiák után kutatni
Megvádolták az amerikai nőt szex közben kivégző, majd bőröndben elásó ír férfit – a marketinges videóra is vette a borzalmakat
Jennifer Aniston megmutatta új párját az Instagramon
„Apci, gyere!” – a Duchenne-szindrómával küzdő Kele szülei nem akarnak csodadokik és csodaterápiák után kutatni
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik