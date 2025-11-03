„Mindenki panaszkodik, hogy drága az élet” – Schobert Norbi elment egy boltba levideózni az árstopos termékeket

Mindenki panaszkodik, hogy drága az élet. Van egy csomó árstopos termék, például a csirke… nézzük meg, hogy tudjuk a pénzt kidobni vagy spórolni és egészségesen étkezni

– kezdi új videóját Schobert Norbi, aki ellátogatott egy élelmiszerüzletbe, és megmutogatta követőinek például, hogy két csomag gumicukor árából árstopos tojást is vehetnének.

A videót azzal zárja:

Azért jó Magyarországon élni, mert 4000 forintból egy nap szuper jól tudok egészségesen táplálkozni.

A további összehasonlításokat nem lőnénk le, alább a videó: