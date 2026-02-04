Hosszú idő után újra álarc nélkül mutatkozott T. Danny

Egy kicsit vissza kell tekerni T. Danny közösségi oldalán, hogy olyan képet találjunk az énekesről, amelyen nem visel álarcot és takarás nélkül látható az arca. A minap azonban fotózáson vett részt, melynek során nem volt rajta álarc – erről egy sminkes tett fel videókat közösségi oldalára, amelyeket korlátozott ideig lehet megnézni. Néhány képernyőfotó a Reddit magyar influenszerekről és hírességekről szóló fórumára is kikerült.

T. Danny első filmszerepe

Az említett fotózáson T. Danny Hermányi Mariann-nal és Kádár L. Gellérttel vett részt, akikkel együtt szerepel Dobó Kata 1,19 milliárd forint állami támogatással készülő, Még egy kívánság című romantikus komédiájában.

Aki ismer, az tudja, hogy gyerekkorom óta imádom a filmeket, mindig szerettem volna színészkedni. Most jött egy lehetőség az életemben

− közölte rajongóival egy szeptemberi koncertjén T. Danny, aki korábban rendszeresen tűnt fel a kereskedelmi tévék műsoraiban, például a Dancing With the Starsban és a Zsákbamacskában.

A filmben Milánt alakítja, aki egy zenei ügynökségnél dolgozik, az énekes lényegében önmaga karikírozott karakterét fogja eljátszani. Nemcsak színészi szerepet vállalt, a film zenéjét is részben ő szerzi.

Drogügybe keveredett

Először a Blikk írta meg tavaly novemberben, hogy szeptemberben drogügyben indult eljárás T. Danny ellen, amiért Maglódon vásárolt drogokat magának és barátainak. A hírt később Horváth László drogügyi kormánybiztos erősítette meg, megjegyezve, hogy a rapper „zenéiből is áradnak a kábítószeres utalások, a kábítószeres életmód népszerűsítése”.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztálya később elárulta, hogy milyen szerek hatása alatt állt a rapper, amikor a hatóságok elkapták.

A kábítószergyorsteszt kokain fogyasztását mutatta ki, illetve alkoholos befolyásoltság alatt állt. Az autóból kisebb mennyiségű kábítószergyanús növényi törmeléket és egy üvegpipát foglaltak le.

T. Danny decemberben megtagadta a vallomástételt gyanúsítotti kihallgatása során. Értesüléseink szerint a kábítószer-birtoklás vétségével gyanúsított rapper azt mondta, hogy jelenleg nem kíván vallomást tenni, és panasszal élt a gyanúsítás ellen.

Bár drogügyét nyilvánosan még nem kommentálta, óévbúcsúztató és újévköszöntő posztjában arról írt, hogy 2025 ellentmondásos volt számára.

Tele volt Veletek átélt felejthetetlen élményekkel, és leckékkel egyaránt. Ez az év a tanulás éve is volt. Hibáztam jó párszor, amikből tanulnom kell. Épp itt volt az ideje, hogy észbe kapjak, a hibáknak, botlásoknak következménye van, én pedig vállalom a felelősséget. Sajnálom, ha bárkinek csalódást, vagy fájdalmat okoztam a tetteimmel. Hosszú és rögös út áll mögöttem és talán még hosszabb előttem, ugyanakkor 2026 nem szólhat majd másról, minthogy készen állok arra, hogy a helyes úton menjek tovább, azon dolgozom, hogy az idei év hibái soha többé ne ismétlődhessenek meg.

„2026 tehát a változás éve lesz. A sarkamra állok és helyre hozok mindent” – fogadkozott bejegyzésében.