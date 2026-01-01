T. Danny: Itt volt az ideje, hogy észbe kapjak, a hibáknak, botlásoknak következménye van

Óévet búcsúztató és újat köszöntő poszttal jelentkezett T. Danny a közösségi oldalán. A nemrég komoly drogbotrányba keveredett rapper azt írja, ellentmondásos volt 2025 számára.

Tele volt Veletek átélt felejthetetlen élményekkel, és leckékkel egyaránt. Ez az év a tanulás éve is volt. Hibáztam jó párszor, amikből tanulnom kell. Épp itt volt az ideje, hogy észbe kapjak, a hibáknak, botlásoknak következménye van, én pedig vállalom a felelősséget. Sajnálom, ha bárkinek csalódást, vagy fájdalmat okoztam a tetteimmel. Hosszú és rögös út áll mögöttem és talán még hosszabb előttem, ugyanakkor 2026 nem szólhat majd másról, minthogy készen állok arra, hogy a helyes úton menjek tovább, azon dolgozom, hogy az idei év hibái soha többé ne ismétlődhessenek meg.

Posztjában úgy fogadkozik: „2026 tehát a változás éve lesz. A sarkamra állok és helyre hozok mindent.”

Mint ismeretes, szeptember végén egy közúti igazoltatás során bukott le a 27 éves énekes, illetve barátnője. A rendőrség korábban azt közölte, hogy szeptember 27-én reggel igazoltattak egy autóst a XII. kerületben, akivel szemben a kábítószergyorsteszt kokainfogyasztását mutatta ki, illetve alkoholos befolyásoltság alatt állt.

Az autóból kisebb mennyiségű kábítószergyanús növényi törmeléket és egy üvegpipát is lefoglaltak. Értesüléseink szerint fehér porral szennyezett tasakról és szívószálakról is szó volt az énekessel közölt gyanúsításban. Úgy tudjuk, kokaint mutattak ki a rapper vizeletében.