Vaspótlót szedsz, mégsem érzed a hatását? Ez lehet a háttérben

A vashiány az egyik leggyakoribb hiányállapot, mégis meglepően sok félreértés övezi a kezelését. Sokan elindulnak a vaspótlás útján, majd néhány hét vagy hónap után abbahagyják, pedig az türelmet, kitartást és nem utolsósorban jól megválasztott készítményt igényel.

A vas kulcsszerepet játszik a szervezet oxigénellátásában, ugyanis a hemoglobin alkotóelemeként segíti az oxigén szállítását a sejtekhez. Ha nincs elég vas, kevesebb oxigén jut el oda, ahol szükség lenne rá, ennek következtében pedig fáradékonyságot, gyengeséget, koncentrációs nehézségeket vagy akár hajhullást is tapasztalhatunk. A vashiány különösen gyakori a nőknél, hiszen a rendszeres vérvesztés, a várandósság vagy a szoptatás is növeli a vasigényt.

Miért hagyják abba sokan túl korán a vaspótlást?

Ahogy a vashiány sem egyik napról a másikra alakul ki, úgy a vaskészletek feltöltése is időbe telik. Mivel a tünetek gyakran viszonylag hamar enyhülnek, ez sokakat megtéveszt, miközben ilyenkor még a szervezet vasraktárai messze nincsenek feltöltve. A vaspótlást általában legalább 3-6 hónapig szükséges folytatni, és közben vérvétellel ellenőrizni a vasparamétereket. Az idő előtti abbahagyás egyik következménye, hogy a panaszok rövid időn belül visszatérhetnek.

A vaspótlás másik gyakori buktatója a mellékhatások megjelenése: gyomorfájdalom, hányinger, székrekedés. Fontos azonban tudni, hogy ezek a panaszok nem törvényszerűek, és gyakran a választott vasformával vagy adagolással függnek össze, nem magával a vaspótlás tényével.

Gyakran hallani, hogy bizonyos ételek és italok – például a kávé, a tea vagy a tejtermékek – csökkenthetik a vas felszívódását, a C-vitamin pedig segítheti (elsősorban a táplálékvas) hasznosulását. Ezért a legtöbb vaspótlót javasolt üres gyomorra bevenni. Tény, hogy így szívódik fel a legjobban, de a gyakorlatban ez sokaknál gyomorpanaszokat okoz. Ilyenkor érdemes mérlegelni: vagy étkezéskor is bevehető készítményt kérünk a gyógyszertárban, vagy számolunk az eddigi vaspótlónk rosszabb felszívódásával, így hosszabb szedési idejével, és étkezéskor vesszük be.

Nem minden vaspótló egyforma. Van, akinél a klasszikus tabletta válik be, mások pedig folyékony formát, kapszulát vagy ételbe keverhető típust tolerálnak jobban. A cél nem az, hogy „kibírjuk”, hanem hogy hosszú távon is szedhető vaspótlót találjunk.

A megfelelő készítmény kiválasztása a siker kulcsa

A legtöbb vaspótlót tehát körültekintően kell szedni, de nem szabad, hogy a szabályok ellehetetlenítsék a mindennapi szedést.

Az íz és az állag is kulcsszerepet játszik abban, hogy valaki kitart-e a vaspótlás mellett. Ha egy készítmény kellemetlen ízű, nehezen lenyelhető vagy kényelmetlen a szedése, hosszú távon szinte biztosan kudarc lesz a vége. Ma már szerencsére sokféle forma létezik: szilárd és folyékony, napi egyszeri vagy többszöri adagolású készítmények, sőt olyanok is, amelyek étkezés közben vagy ételbe keverve is bevehetők.

A hatékonyság nem csak a felszívódáson múlik. Fontos szempont a magas elemivas-tartalom, a megbízható, gyógyszer minőségű összetétel, valamint az, hogy a készítmény hosszú távon is tolerálható legyen. Mivel a vastartalmú étrend-kiegészítők nem biztosítanak megfelelő mennyiségű vasat a vashiány megszüntetéséhez és a megelőzéséhez sem, ilyen esetekben kizárólag vaspótló gyógyszer szedése ajánlott.

Hirdetés Kezeld a vashiányt! A Maltofer az egyetlen recept nélkül kapható vaspótló gyógyszer, amely szilárd és folyékony formában is elérhető.

A Maltofer rágótabletta és szirup a vashiány kezelésére, megelőzésére alkalmas hatásos, szabályozott felszívódású, magas vastartalmú, a vasat egyedülálló formában tartalmazó vaspótló gyógyszerek.

Jobban hasznosul és kevesebb mellékhatással jár, ha a rágótablettát étkezéskor, a szirupot pedig ízlés szerint gyümölcs- vagy zöldséglébe, tejbe keverve vesszük be.

Más típusú vaspótlókkal szemben a Maltofer nem lép kölcsönhatásba étel- vagy italösszetevőkkel, együtt bevett gyógyszerekkel, vitaminokkal vagy nyomelemekkel sem. A Maltofer rágótabletta 3 hónapos vaspótlásra elegendő, 100 darabos kiszerelésben is kapható a patikában.

Mindkettő laktóz- és gluténmentes, vegán gyógyszer.

Fotó: Phytotec Hungária Bt.

Vény nélkül kapható, vas(III)-komplex-tartalmú gyógyszerek