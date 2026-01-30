Kvíz: mennyire ismered a világ fővárosait?

Ebben a kvízben azt mérheted fel, mennyire vagy tisztában a világ országainak fővárosaival. Tíz kérdés, öt kontinens – és kiderül, mennyire áll biztos alapokon a földrajztudásod!

A világ különböző fővárosait ismerni a földrajzi alapműveltség részének számít. Kontinenseken átívelő kvízünk arra ad lehetőséget, hogy rövid, áttekinthető formában ellenőrizd, mennyire pontos a tudásod.