kvízfővárosországföldrajz
Élet-Stílus

Kvíz: mennyire ismered a világ fővárosait?

Az Amerikai Egyesült Államok Capitoliuma Washington D.C.-ben
ANDREY DENISYUK / Getty Images
Az Amerikai Egyesült Államok Capitoliuma Washington D.C.-ben
24.hu
2026. 01. 30. 05:30
Az Amerikai Egyesült Államok Capitoliuma Washington D.C.-ben
ANDREY DENISYUK / Getty Images
Az Amerikai Egyesült Államok Capitoliuma Washington D.C.-ben
Ebben a kvízben azt mérheted fel, mennyire vagy tisztában a világ országainak fővárosaival. Tíz kérdés, öt kontinens – és kiderül, mennyire áll biztos alapokon a földrajztudásod!

A világ különböző fővárosait ismerni a földrajzi alapműveltség részének számít. Kontinenseken átívelő kvízünk arra ad lehetőséget, hogy rövid, áttekinthető formában ellenőrizd, mennyire pontos a tudásod.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kincsvadászok-kvíz: lássuk, kapnál-e széket Fejes Tomiék mellett!
Takács Csipi Krisztián: Nem megdögölni mentem a Balaton jegére, szeretek élni
Török Gábor: Ebben a Fidesz-kampányban minden Orbán Viktor, Lázár János is Orbán Viktor
Hétszer szúrták szíven és gyomron a Pacsán meggyilkolt német férfit, az áldozat felesége lélegeztetőgépen van
Lázár János
Útdíjfizetés: Lázárék állami tulajdonba vették a cégeket, amelyeknek bombaüzlet volt a rendszer
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik