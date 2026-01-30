catherine o'harareszkessetek betörők
Élet-Stílus

Catherine O’Hara halála: képeken az utolsó nyilvános szereplése

Joseph Del Valle / NBCU Photo Bank / NBCUniversal / Getty Images
Catherine O'Hara 1990 novemberében egy amerikai talkshow-ban.
admin Besenyei Balázs
2026. 01. 30. 20:38
Joseph Del Valle / NBCU Photo Bank / NBCUniversal / Getty Images
Catherine O'Hara 1990 novemberében egy amerikai talkshow-ban.

71 éves korában, rövid betegség után meghalt Catherine O’Hara amerikai színésznő, akit a magyar tévénézők leginkább a Reszkessetek, betörők! első két epizódjából, illetve a Schitt’s Creek című sorozatból ismerhettek.

O’Hara utoljára szeptember 14-én, a Primetime Emmy-gálán mutatkozott a nyilvánosság előtt a The Studio című sorozat stábjával együtt. A széria 13 Emmyt nyert, O’Hara egyébként a férje, Bo Welch oldalán lépett a vörös szőnyegre.

6 fotó

O’Hara halálhírére Macaulay Culkin is reagált egy szívszorító posztban, ők ketten együtt játszottak a Reszkessetek, betörők! első két részében.

Kapcsolódó
Meghalt Catherine O'Hara, a Reszkessetek, betörők! színésznője
O'Hara pénteken hunyt el Los Angeles-i otthonában, rövid betegség után.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A Nagy Ő: nem sokáig vártak, Stohl András már össze is melegedett Kiara Lorddal
Magyar Péter-díjas zenészként konferálták fel Takáts Tamást a Hír Tv-n
Előzmény nélkül összeesett egy hétéves kislány egy általános iskolában
Vox Populi: a Fidesz szempontjából különösen érdekes kutatási eredmények jelentek meg a Századvég oldalán
Robert Fico
Elvittek egy magyar politikust a pozsonyi tüntetésről a szlovák rendőrök
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik