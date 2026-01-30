71 éves korában, rövid betegség után meghalt Catherine O’Hara amerikai színésznő, akit a magyar tévénézők leginkább a Reszkessetek, betörők! első két epizódjából, illetve a Schitt’s Creek című sorozatból ismerhettek.

O’Hara utoljára szeptember 14-én, a Primetime Emmy-gálán mutatkozott a nyilvánosság előtt a The Studio című sorozat stábjával együtt. A széria 13 Emmyt nyert, O’Hara egyébként a férje, Bo Welch oldalán lépett a vörös szőnyegre.

6 fotó

O’Hara halálhírére Macaulay Culkin is reagált egy szívszorító posztban, ők ketten együtt játszottak a Reszkessetek, betörők! első két részében.