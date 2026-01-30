catherine o'harareszkessetek betörőkmacaulay culkinmeghalt
Élet-Stílus

Így reagált Macaulay Culkin Catherine O’Hara halálhírére

Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images / AFP
Catherine O'Hara és Macaulay Culkin 2023-ban, mikor utóbbi csillagot kapott a Hollywoodi hírességek sétányán.
admin Besenyei Balázs
2026. 01. 30. 21:08
Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images / AFP
Catherine O'Hara és Macaulay Culkin 2023-ban, mikor utóbbi csillagot kapott a Hollywoodi hírességek sétányán.

Meghalt Catherine O’Hara, akit leginkább a Reszkessetek, betörők! című filmekből ismerhetett a közönség.

A színésznő 71 éves volt. A halála okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, ám a Variety azt írja: O’Hara pénteken hunyt el Los Angeles-i otthonában, rövid betegség után. Ez volt az utolsó nyilvános szereplése.

Macaulay Culkin az Instagramon reagált a Reszkessetek, betörők! sztárjának halálára, és arról ír, mennyire fájlalja, hogy ebben az életben már nem találkozhat vele.

O’Hara a karácsonyi klasszikusban Culkin édesanyját alakította. A színész megosztott egy közös fotót kettejükről az első filmből, s ezt írta:

Mama. Azt hittem, van még időnk. Többet akartam. Egy széken akartam ülni melletted, és figyelni rád. Még annyi mindent akartam mondani. Szeretlek. Majd később találkozunk.

Amikor néhány éve Culkin csillagot kapott a Hollywoodi hírességek sétányán, O’Hara is beszédet mondott.

5 fotó
Kapcsolódó
Meghalt Catherine O'Hara, a Reszkessetek, betörők! színésznője
O'Hara pénteken hunyt el Los Angeles-i otthonában, rövid betegség után.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A Nagy Ő: nem sokáig vártak, Stohl András már össze is melegedett Kiara Lorddal
Magyar Péter-díjas zenészként konferálták fel Takáts Tamást a Hír Tv-n
Előzmény nélkül összeesett egy hétéves kislány egy általános iskolában
Vox Populi: a Fidesz szempontjából különösen érdekes kutatási eredmények jelentek meg a Századvég oldalán
Robert Fico
Elvittek egy magyar politikust a pozsonyi tüntetésről a szlovák rendőrök
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik