2025 legstresszesebb állása a filmstúdióvezéré

Haldokolnak a mozik. Majdnem teljesen üres vetítőtermek előtt peregnek a filmek, amelyek furcsán idegenszerűnek és nevetségesnek tűnnek így, hogy a közönség oldalán nincs, aki magába szívja a szélesvásznú képeket. Néhányan lézengenek csak odabent, kimennek vécére vagy vesznek egy popcornt a büfében. Kísértetjárta épületben császkálnak a nézők, mert talán kísértetek ők maguk is.

Ez a lehangoló állapotjelentés egy filmből származik: Caj Ming-liang Goodbye, Dragon Inn című, elégikus mozibúcsúztatójából, több mint húsz évvel ezelőttről. Már akkor a mozit temettük, és temetjük azóta is. Ehhez képest még mindig él. Nyitva van, be lehet menni. Hogy mit játszanak majd odabent, ha az utolsó hagyományos filmstúdiót is eladják az Amazonnak vagy Elon Musknak (nem szeretnénk ötleteket adni!), és Hollywoodban már csak üdítőitalokból készítenek filmeket? Ezt a problémát járja körül Seth Rogen és írótársai új sorozata, A stúdió.

A stúdiót – amit ne keverjünk össze a Tina Fey és Alec Baldwin főszereplésével készült, magyarul ugyancsak A stúdió címet viselő 30 Rockkal – az Apple TV+ streamingoldalon lehet megnézni, és tengerentúli fogadtatása alapján váratlanul sikeres lett. Ebből két, egymásnak némileg ellentmondó következtetést lehet levonni.

Az egyik, hogy a hagyományos hollywoodi filmstúdiók alkonyáról és a mozikultúra válságáról szóló történetekre is már csak a streamingvállalatok adnak pénzt és az ő felületükön is lehet megnézni ezeket, ami arra hasonlít, mintha a Szuverenitásvédelmi Hivatal indítana petíciót a magyar sajtószabadság védelmében.

A másik következtetés, hogy a lejtőre került Hollywood önironikus vallomása saját magáról igenis érdekli az embereket. Vagyis talán az olyan filmeknek is lenne még közönsége, amelyek eltűnése miatt A stúdióban sírva nevetnek.

Milyen filmekről is van szó? Mit szeretne gyártani Matt Remick, a Continental nevű – a valóságban nem létező – filmstúdió frissen kinevezett igazgatója? Remick évtizedek óta a Continentalnál gürcöl különféle menedzseri pozíciókban, és most végre megkapja a lehetőséget, hogy olyan filmeket hozzon tető alá, amelyek hatására fiatalon ebben a szakmában akart dolgozni. Olyasmit, ami szexi, okos, látványos; egyszerre kápráztatja el a közönséget és fejezi ki szerzőinek művészi vízióját. Mint a Nagymenők.

Ehhez képest Remickre azzal a feltétellel bízzák rá a stúdiót, hogy beindítja a Kool-Aid üdítőital alapján készült, nagy költségvetésű film gyártását. Ennek első lépéseként meg kell vennie és örökre el kell tüntetnie Martin Scorsese legújabb forgatókönyvét, amelyben jelképes, de a Continental üzleti elképzeléseivel nem összeegyeztethető szerep jutna éppen ennek az üdítőnek.

Scorsese halálra sértődik, sírva fakad, és ez még csak az első epizód.