Futárként dolgozik Bacskó Tünde, a Bróker Marcsi főszereplője: „Nagyon kiszolgáltatottak vagyunk ebben a szakmában”

Bacskó Tünde kapta az év sorozatszínészének járó díjat a Big Picture Awardson, a Bróker Marcsiban nyújtott alakításáért. A színésznő köszönőbeszédében kitért rá, hogy éppen azon gondolkodott, szünetet tart a színészetben, amikor megkapta ezt a szerepet.

Nagyon szépen köszönöm ezt a díjat. Végtelenül megtisztelő. Gondolkodtam, hogy ha esetleg én állok itt, mit fogok mondani. Ez azért érdekes, mert úgy volt, hogy én ezt az egészet abbahagyom… Gyorsan el is mentem DPD-futárnak, és ha már díjat is kaptam a művészetemre, lehet, hogy nem hagyom abba

– idézi a Blikk Bacskót, aki arra is utalt, mennyire rizikós dolog volt rá osztani ezt a szerepet.

Az RTL-nek mindenképpen meg kell köszönnöm, hogy tizenkilencre lapot húztak a személyemmel kapcsolatban. Párszor megpróbáltam elképzelni magam elé, ahogy Ditz Edit producer és Fazekas Máté Bence rendező bementek Kolosi Péterhez azzal, hogy Bacskó Tündének kéne ezt játszani és erre a »who the fuck is Bacskó Tünde« (Ki a franc az a Bacskó Tünde? – a szerk.) gondolat fogalmazódik meg a fejében.

A civil munka adja a biztonságot a színészet mellett

A színésznő a Blikk kérdésére elmondta, miért akarta abbahagyni a színészetet, miért döntött úgy, hogy civil munkát vállal.

Nem feladtam, hanem szerettem volna mást csinálni, mert jelenleg nagyon-nagyon kiszolgáltatottak vagyunk ebben a szakmában. Nagyon jó volt ez a kirándulás (a Bróker Marcsi forgatása – a szerk.) egyébként, és nagyon jól érzem így magam a bőrömben, mert azt érzem, hogy én választok: erre igent mondok, arra nemet. És lehet civil lábon állni a szakma mellett, és akkor az ember biztonságban is van

– magyarázta Bacskó Tünde.

Arról is beszélt, hogy a sorozat sikere és az azért kapott elismerések ellenére egyelőre nem találta meg őt rengeteg új főszerep, így továbbra is civil munkával keresi a kenyerét.

Egy olyan projekten dolgozunk egy nagyon kedves barátnőmmel, amely egy régi álmomat fogja valóra váltani. Régóta szeretnék úgy színész lenni, hogy annak nemcsak műélvezeti értéke van, hanem úgymond társadalmi haszna is: tehát úgy használni a színészetet, hogy civil emberek is tudjanak abból profitálni. Erről egyelőre csak ennyit szeretnék mondani.

