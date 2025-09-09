bróker marcsikritikasorozatkritikafilmtv
Az RTL Bróker Marcsija egy jó szándékú családanya, akit úgy kell győzködni, hogy nyúlja le a pénzed

admin Varga Zsuzsa
2025. 09. 09. 18:30
Szeptember 11-én mutatkozik be az RTL+ Premium kínálatában a Bróker Marcsi című sorozat, ami kicsit maga is a címszereplője bűvkörébe téved, és hajlamos élelmes hősnőként, netán a körülmények áldozataként bemutatni a karcagi Marikát, de közben legalább annak is ékes bizonyítéka, hogy készülnek még itthon minőségi tévésorozatok. Kritika.

Mindig felvet bizonyos dilemmákat, ha egy filmkészítő még élő embert választ filmje hőséül – hát még, ha az illető épp börtönben ül. Akadtak kérdések akkor is, amikor az RTL tavaly ősszel bejelentette, hogy Herendi Gábor rendezővel és egy rakás neves színésszel sorozatot készítenek a jelenleg is tízéves börtönbüntetését töltő Bróker Marcsiról.

Például, hogy mennyire farag majd szimpatikus hőst a több száz karcagi és környékbeli lakost átverő Dobrai Sándorné Nagy Máriából a hatrészes minisorozat (az első epizód alapján a februári bemutatásakor azt gyanítottuk, eléggé). Vagy, hogy mit szólnak majd a karcagiak az őket a vád szerint összesen legalább 12 milliárd forinttal megkárosító nő történetének megénekléséhez (tavaszi, Karcagon készült riportunk tanúsága szerint megoszlanak a vélemények: van, aki szerint morálisan elfogadhatatlan a dolog, de olyan is akad, aki a sorozat pozitív hatásaival számol). Esetleg, hogy profitálhat-e a projektből maga Bróker Marcsi, aki részben azért állt rá, hogy hosszú interjúkban számoljon be az 1999 és 2015 közötti ténykedéséről a sorozat alkotóinak, mert a Viszkis sikere meggyőzte róla, hogy akár jól is kijöhet a története fikciós feldolgozásából.

RTL + Bacskó Tünde

És valóban: noha a készítők lépten-nyomon igyekeznek hangoztatni, hogy nem akarják felmenteni a címszereplőjüket, a szeptember 11-én az RTL-en debütáló Bróker Marcsiból nagyon, de nagyon pozitívan jön ki a főszereplője.

