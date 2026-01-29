Farkasházi Réka: Azt szeretném, ha ebben az országban nem lenne olyan gyerek, akire háromévesen legyintenek, hogy úgysem lesz belőle senki

Pár nap alatt szépen elcsitult ez is. Oké, volt jó pár poszt, kis felháborodás, udvarias együttérzés, harcias mondatok. És ennyi. Megy minden tovább ugyanúgy. Mi innen fel sem fogjuk, hogy gyerekek ezrei hova születnek, hogyan élnek. Hogy milyen lehet úgy létezni, hogy a társadalom már eleve lemond róluk

– kezdte nemrég megjelent Facebook-posztját Farkasházi Réka, aki bár pontosan nem tért ki arra, mire gondol, valószínűleg Lázár János múlt héten tett, a cigányságra vonatkozó, nagy felháborodást keltő megjegyzésére reflektálhatott.

Sok mindent látott a fellépésein

Írását azzal folytatta, hogy zenekarával 20 éve járja az országot, ez idő alatt pedig nagyon sok mindent látott és hallott, sok nyomorúsággal és nehéz sorssal találkozott, ehhez pedig nem kellett messzire mennie a fővárostól.

Két éve olyan ovikban zenéltünk többször, ahova szinte csak roma gyerekek járnak. Az egyik ilyen intézményben az egyik pedagógus bizalmasan magához húzott és a fülembe súgta: »mind cigány.« És közben az izgatott kis gyerek seregre mutatott, akik pont úgy vártak bennünket, mint bármelyik másik óvodában a gyerekek. Majd rám nézett és azt mondta: »ezekből úgysem lesz soha semmi«. És egy lemondó kézmozdulattal adott nyomatékot annak, amit mondott. Majd ment a dolgára. (Fontosnak tartom megjegyezni, hogy nem ítélem el őt. Iszonyú nehéz lehet 15-20 évet nehéz sorsú gyerekekkel és családokkal dolgozni. Nagyon kevés pénzért, nulla elismerésért.)

– fogalmazott Farkasházi, aki ekkor összetört, úgy nézte a gyerekeket és a csillogó szemeiket.

Szerinte sok múlik azon, hogy legyen, aki hisz bennük

Úgy szomjazták minden hangunkat, mintha az életük múlna rajta. És múlik is. Sok múlik azon, hogy lesz-e valaha valaki, aki elhiszi és elhiteti velük, hogy igenis lehet belőlük valami. VALAKI. Nem szeretném ide keverni a politikát. Én azt szeretném, ha ebben az országban nem lenne olyan gyerek, akire három évesen legyintenek, hogy úgysem lesz belőle senki. Arra kérek mindenkit, akinek lehetősége van pedagógusként, művészként, önkéntesként segíteni, hogy adjon hitet nekik. Legalább ennyit.

Lakatos László szerint eljött az idő, hogy a romák kiálljanak magukért

