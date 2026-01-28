Lakatos László Lázár Jánosnak: Bátyja, akarsz kávézni, szóljál!

Lakatos László a múlt héten az elsők között reagált Lázár János azon kijelentésére, miszerint:

„Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti.”

A stand-upos egy WC-kefével a kezében szelfizett az Instagramján, így üzente meg a építési és közlekedési miniszternek: elgondolkodott azon, hogy lecseréli a mikrofont és új területen próbálja ki magát, így ha Lázárnak van kedve, betaníthatja őt személyesen.

Lakatos nemrég a Partizán vendége volt, ahol szintén a témáról beszélgettek Gulyás Mártonnal. Mint mondja, a történtek után úgy érzi, most ez egész cigányság megmozdult, olyan sokan felszólaltak a miniszter szavait hallva. Hangsúlyozta, hogy szerinte az okokról kellene beszélni, mert azt érzi a politikában, hogy nem lehet érvek mellett beszélgetni, már annyira az érzelem dominál a fideszesek és a tiszások között.

Szerinte az okokat kellene feltárni

Felhívnék minden ilyen politikával foglalkozót, hogy az okokat tárjuk már fel. Mert lassan 38 éve volt a rendszerváltás, és ez azt jelenti, hogy Magyarország bőrén ez egy seb. Mert senki nem akart a cigányokkal foglalkozni. Ez a cigányoknak a hibája is. Szerintem most lenne itt az idő kiállni magunkért, elmondani azt, hogy mi is magyarok vagyunk, a közösséghez tartozunk, és lefektetni a szabályokat. Például szerintem az is egy szabály, hogy senkiről nem lehet így beszélni. Nem lehet bekategorizálni

– magyarázta a humorista.

Mint mondja, azt aláírja, hogy sajnos rengeteg roma csak olyan munkát tud végezni, ami takarításhoz vagy hasonlóhoz köthető, de ezzel sincs probléma, mert a munka nemesít. Tud azonban bőven ellenpéldát is mondani.

Itt vagyok én. Ott van a sok diplomás ember, édesapám is diplomás cimbalomtanár. Öcsém mesterfodrász. És pont az kéne szerintem a gyerekeknek, hogy legyen remény, mert amit én látok fő hibapontnak, amit én a Fidesz hátrányára írok, hogy a tankötelezettséget levitték 16 évre. Egy barátom teológus, és ő magyarázta el nekem, hogy ne adj isten kétszer megbukik, akkor ott annyi volt, és nincs meg az általános. Az iskolákban a gyerekeknek nincsen sikerélményük, ha meg az iskolában nincs sikerélmény, akkor jön már a szerhasználat, és utána milyen jövőképe van? Mit várunk?

– tette fel a kérdést Lakatos, aki szerint a mobilitási probléma sem könnyíti meg a romák helyzetét.

Lázár kijelentését illetően azt mondja, előadóművészként ő érzi a különbséget a megírt szöveg és az improvizáció között.

Beküldték a Lázárt, hogy na, akkor most ráfordulunk lassan, mindjárt jönnek a választások, akkor a cigányokat is meg kell szólítani. Megírták a szöveget. Sokan egyébként kommentekben arra hivatkoznak, hogy azt nem rád értette, nem úgy gondolta, hanem nézd meg az elejét, és akkor úgy egyben. De pont ez az, hogy az az, ami össze lett rakva szöveg. Ezt elmondta, aztán a végén meg beleimprovizált szerintem. Ő mit kaphatott ott? Hogy egy dolgod van, és elrontottad azt is.

Hozzátette: számára az említett kijelentésben az volt a legrosszabb, hogy azt Lázár milyen természetesen mondta.

Mint ismeretes, Lázár szavai széles körben felháborodást keltettek, aminek hatására végül néhány nappal később, a Fidesz kaposvári fórumán elnézést kért. A miniszter önkorrekciójával kapcsolatban Lakatos úgy fogalmaz, megbocsájt, de nem felejti el a mondatait.

Amit előtte mondott, azt én erősebbnek és hitelesebbnek éreztem. A bocsánatot meghallottam, mert láttam, hogy mit mond. De érezni nem éreztem rajta. Az ember változhat egyébként, én a változás híve vagyok, de nem pár óra leforgása alatt.

Szóba került a 444 interjúja is, melyben Lázár azt mondta, azért kért bocsánatot, mert a cigány barátai felhívták és azt mondták neki, hogy „ez erős” volt.

Szerintem a bocsánatkérésről a gyerekeknek is azt tanítjuk, hogy azt tényleg akkor bánd meg, jöjjön szívből, mert amúgy meg ezek csak szavak.

Leülne beszélgetni Lázárral

A téma kapcsán Gulyás Márton megemlítette, hogy a miniszter felajánlotta, hogy minden romával elmegy kávézni, aki sértőnek találta a mondatát. A műsorvezető azon érdeklődésére, ő élne-e a lehetőséggel, Lakatos azt felelte:

Nagy kávés vagyok. A Lázár egy nagyon nagy kanyi egyébként, kitanult ember. Beszélgetnék vele, kíváncsi vagyok. Mert szerintem pont, hogy a párbeszédre lenne szükség. Kíváncsi vagyok, hogy mit tudna mondani, vagy úgy belenézni a szemébe, hogy tényleg, ezt mégis hogy, s mint, miért? Mert szerintem minket meg a társadalmat az vinné előrébb, hogy ha nem is egy oldalunk állunk, de azért le lehessen ülni egy kávéra. Hogy ne érzelmek alapján, hanem tényleg akkor beszélgessünk el, legyenek statisztikák, tények, meg ott igazából ugyanúgy a szándék kéne, hogy tényleg legyen valami javulás. Bátyja, akarsz kávézni, szóljál, csak a stábot hozd, mert mondom, ezt az iskoláztatást, meg azt, hogy a gyerekek be tudjanak járni iskolába, ez fontos lenne. Köszönöm.

Úgy véli, a magyarokat és a magyar cigány embereket az hozhatná közelebb, ha azt látnák, hogy egyébként ugyanolyanok, bőrszíntől függetlenül. Ezt igyekszik közvetíteni az előadásain is.

A beszélgetés végén Gulyás azt is megkérdezte a humoristától, ha valóban találkozna Lázárral, mi lenne az a kérdés, amit feltenne neki a kávé fölött. Lakatos nem sokat gondolkodott a válaszon:

Cigány, ezt komolyan gondoltad? Így ezt megkérdezném, és utána hörpintenék egyet, hogy fejtse ki.

