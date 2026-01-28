Kajdi Csaba: Minden magyar romától elnézést kérek Lázár úr nevében is

Kajdi Csaba sem hagyta szó nélkül Lázár János nemrégiben tett, romákkal szemben megfogalmazott kijelentését. A híresség egy videóban reagált a történtekre:

Minden magyar romától elnézést kérek a miniszter úr nevében, Lázár úr nevében is. Mindenkitől elnézést kérek, a magam nevében is, amiért ezt a mérhetetlenül paraszt kijelentést tette egy miniszter, hogy akkor a vonatok vécéjét a romák takarítsák. Én ezt nem értem, hogy ez a suttyóság… hogy már mindent lehet?

– tette fel a kérdést Kajdi.

Tehát nyíltan ilyen szemét, rasszista, lekezelő, lekicsinylő kijelentést tenni emberekkel szemben. Mi van itt?! Ez ilyen lesz? Ha ezek nyernek, ez marad? Gyűlölködünk, homofóbok maradunk, érted, antiszemiták, köpködők, cigányellenesek… mi? Ez a jövő? Ezt ki akarja? Ne mondd, hogy te ezt akarod, ne mondd! Hogy azt közli egy regnáló miniszter, egy főméltóság, hogy akkor az erőforrásainkat vegyük elő, mert hogy a magyar választópolgárok nem takarítják a vonatokon, az InterCityn a mosdót, elő kell szednünk a rejtett előforrásainkat, a cigányokat. Halál lazán, érted? Evelin (Gáspár Evelin – a szerk.) meg a külügyminiszterrel… Az is, én nem tudom, valahogy a tisztelet nincs meg bennem feléjük, de azzal a nagyon kedves Péterrel (Szijjártó Péter – a szerk.), tudod?

– jegyezte meg a modellügynökség tulajdonos, utalva arra, hogy Gáspár Győző lánya tavaly decemberben Szijjártó kommunikációs stábjában kapott munkát.

Ezt mondta Lázár a romákról

Az építési és közlekedési miniszter múlt csütörtökön, balatonalmádi lakossági fórumán egyebek mellett kijelentette:

Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Ez a valóság.

A miniszter szavai széles körben felháborodást keltettek, aminek hatására végül szombaton, a Fidesz kaposvári fórumán bocsánatot kért.

Kajdi nemrég a propagandát hirdető celebeknek is üzent

Mint ismeretes, Kajdi Csaba gyakran hallatja a hangját közéleti témákban, legutóbb azokról a hírességekről is kifejtette a véleményét, akik elkezdték beépíteni a tartalmaikba a migránsokkal kapcsolatos kormányzati narratívát.

Kapcsolódó Kajdi Csaba: Szégyellje magát, aki a népszerűségét, ismertségét propagandára árulja és adja el A modellügynökség-tulajdonos Párizs utcáit járva fejtette ki gondolatait azokról az influenszerekről, akik mostanság a migránsok által tönkretett nyugatról posztolgatnak a közösségi oldalaikon.