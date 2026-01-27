Smink nélkül állt kamera elé Rubint Réka, Mészáros Lili és Tomán Szabina

Magyar hírességek álltak sminktelenül a Tények Plusz kamerái elé. Elsőként Rubint Réka fedte fel a nézők előtt festetlen arcát, aki mint mondja, amikor férjét, Schóbert Norbit megismerte, semmilyen sminkes holmija nem volt még.

Egyre jobban elfogadja a természetes arcát

Heti 40 aerobik órát tartottam. Tehát nem, hogy sminkelni nem volt időm… hanem enni, levegőt venni, semmire. Egyik fitneszteremből futottam a másikba, úgyhogy a Norbi tényleg az a la nature Rubint Rékát ismerte meg

– mondta a fitneszedző, aki imádja, ha sminkelik, ám mióta hazatért Baliról és rendszeresen meditál, egyre jobban elfogadja önmagát, és valahogy a sminkek száma is csökkenni kezdett.

Amikor kiposztolok egy fotót és nincs rajtam smink, akkor azt szokták mondani, hogy ú, Réka, mínusz 15 év!

Utazása komoly hatással volt rá

A Balin töltött napjai alatt Rubint Rékának nemcsak a külsejével kapcsolatos gondolatai alakultak át, az életszemlélete is nagyot változott. Erről nemrég egy interjúban mesélt:

Mészáros Lili és Tomán Szabina is hisznek a természetességben

Mészáros Lili, a Next Top Model Hungary 2024-es győztese korábban komoly bőrproblémával küzdött, ezért még akkor is kisminkelte magát, ha az egész napját otthon töltötte, egyedül. Mára rájött, hogy felesleges álarc mögé bújnia, és mostanra már teljesen természetes neki, hogy smink nélkül jelenjen meg bárhol. Úgy véli, fontos, hogy a nők lássák a saját természetes szépségüket, és az legyen a szépségsztenderd, ahogyan reggel belenéznek a tükörbe.

Hasonlóan gondolkodott a témában Tomán Szabina is, akinek annak idején komoly küzdelmet jelentett, hogy ne csak a szép nőt lássák benne. Az üzletasszony úgy véli, az övé az első generáció, aki felvállalhatja azt, hogy korosodik, hogy vannak ráncai és hogy smink nélkül is rendben van ez. Hangsúlyozta továbbá: ne másoknak akarjuk megmutatni azt, milyenek vagyunk, sokkal fontosabb az, hogy az ember saját magával jóban legyen.