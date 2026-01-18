Január 30-án vesznek végső búcsút Dudás Mikitől

Szigligeti Ivett, Dudás Miki párja adta hírül, hogy január végén, 30-án, déli 12:00-kor helyezik örök nyugalomra a korábbi sportolót a Pestszentlőrinci Temetőben.

Még mindig sok a megválaszolatlan kérdés

Sokkolta a közvéleményt a 34 éves Dudás halála, aminek kapcsán a rendőrség nem sokkal a tragikus hírt követően közleményt adott ki, miszerint az eddigi vizsgálatok szerint sportoló testén található sérülések keletkezési mechanizmusa csak büntetőeljárás keretein belül tisztázható. Bár a boncolás, ami alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja, soron kívül, gyorsított eljárásban lezajlott, még mindig rengeteg a megválaszolatlan kérdés a sportoló halála körül.

A boncolás megtörtént, így alapvető akadálya nem lenne, hogy az igazságügyi orvosszakértő kiadja a holttestet, és a családtagok szervezhessék a temetést. De lévén kamerafelvételek kerülhettek elő, amik akár bűncselekményt is feltárhatnak, ez meglehet, mégsem időszerű. Ugyanis ilyen esetben tovább vizsgálják, esetlegesen milyen erőbehatások érhették a sértettet

– nyilatkozta az ügy kapcsán dr. Horváth B. Gábor büntetőszakjogász.

Akár bosszút is állhattak rajta

Kitanics Márk igazságügyi szakértőt kérdeztük a nyomozás körülményeiről, ő azt mondta:

Az emberi elme úgy van megkonstruálva, hogy összeköt dolgokat. Nehéz elvonatkoztatni az édesapja halálától. Ott tudjuk, hogy több elkövető volt, akik megverték. Ezt követően volt a sajtóban is egy vita vagy üzenetváltás. Nem tartom kizártnak, hogy valaki esetleg abból a körből bosszút állt, vagy valakit megbántott és megsértett, és azzal került vitába. De az is lehet, hogy tévúton járok, és egészen más ok áll a történtek mögött.