schmuck andorkincsvadászok vip
Szórakozás

Hamarosan adásba kerül Schmuck Andor egyik utolsó televíziós szereplése

TV2
Schmuck Andor a Farm VIP című műsor 2021-es évadában.
admin Grósz Petra
2026. 01. 06. 17:14
TV2
Schmuck Andor a Farm VIP című műsor 2021-es évadában.

Tavaly júliusban, 54 éves korában hunyt el Schmuck Andor, hónapokkal azután, hogy A Nagy Duettben bejelentette, súlyos betegséggel küzd. A politikus-médiaszemélyiség halála előtt pénzzé tette értékeit, az összeget pedig civil szervezeteknek ajánlotta fel. Augusztus 15-én temették el.

A TV2 nemrég közleményben tudatta, hogy január 24-én visszatér a Kincsvadászok VIP, melyben Bay Éva, Oszvald Marika, Erdélyi Mónika és Szécsi Zoltán mellett

Schmuck Andor is feltűnik majd, akinek ez volt az egyik utolsó televíziós szereplése.

A hatósági eljárás egyébként tavaly ősszel befejeződött Schmuck halálával kapcsolatban. Lapértesülések szerint az eljárás eredményéről csak a legközelebbi hozzátartozót értesítették.

Kapcsolódó
Befejeződött a hatósági eljárás Schmuck Andor halálával kapcsolatban
A politikus júliusi halálának körülményei több kérdést felvetettek.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Molnár Áron Deutsch Tamás neki, Karácsonynak, Fekete-Győrnek és Hadházynak címzett újévi „köszöntésére”: Dolgozni is szoktál, egyelek meg?
A szakítás után mégis ByeAlexnél marad volt párjával örökbe fogadott cicájuk, Szilva
„Inkább dugnék fegyvert a seggembe” – Mickey Rourke kiborult a nevében indított adománygyűjtés miatt
Otthagyta a sztármamikkal teli anyakört Ashley Tisdale, mert toxikusnak találta a légkört
Trump fenyeget: előcsalogatja-e a jaguárt az emberekből a „Donroe-elv”?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik