Hamarosan adásba kerül Schmuck Andor egyik utolsó televíziós szereplése

Tavaly júliusban, 54 éves korában hunyt el Schmuck Andor, hónapokkal azután, hogy A Nagy Duettben bejelentette, súlyos betegséggel küzd. A politikus-médiaszemélyiség halála előtt pénzzé tette értékeit, az összeget pedig civil szervezeteknek ajánlotta fel. Augusztus 15-én temették el.

A TV2 nemrég közleményben tudatta, hogy január 24-én visszatér a Kincsvadászok VIP, melyben Bay Éva, Oszvald Marika, Erdélyi Mónika és Szécsi Zoltán mellett

Schmuck Andor is feltűnik majd, akinek ez volt az egyik utolsó televíziós szereplése.

A hatósági eljárás egyébként tavaly ősszel befejeződött Schmuck halálával kapcsolatban. Lapértesülések szerint az eljárás eredményéről csak a legközelebbi hozzátartozót értesítették.