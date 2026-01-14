csendőrpertudomonkosi ágneshierarchiakommunikáció
Élet-Stílus

Csendőrpertu 2.0 – Jogos lehet az igény, hogy én letegezzek egy fiatalt, de engem magázzanak?

pointstudio / Connect Images / AFP
admin Biró Péter
2026. 01. 14. 18:29
pointstudio / Connect Images / AFP
Feszült helyzeteket tud okozni, ha két, egymást nem vagy alig ismerő beszélgetőpartner közül az egyik tegezi, a másik pedig magázza a másikat. Van, akit az bosszant, ha letegezik, mást az, ha magázzák, és vannak, akiket a kölcsönösség hiánya zavar. De miért lehet sértő vagy tiszteletlen? És egyébként nem lenne egyszerűbb, ha elfelejtenénk a magázódást és mindeni tegezné egymást? A többi között ezekre a kérdésekre kerestük a választ Domonkosi Ágnes nyelvésszel, akivel azt is megpróbáltuk megfejteni, miért nem fejlődött tovább a köszönési kultúránk, és miért van légüres tér a „csókolom” és a „szia” között.

Megkönnyítené-e az életünket, ha kizárólag tegeződnénk a beszélgetőpartnereinkkel? A válasz nem annyira egyértelmű, mint amilyennek elsőre tűnik, de ha szavazni lehetne, bizonyára sokan inkább a közvetlenebb megszólítási forma mellett tennék le a voksukat. Érezhető is, hogy haladunk az általános tegeződés felé, és ezzel párhuzamosan egyre inkább kezd eltűnni a magázódós forma. A jelenség azonban nem teljesen friss, a trend már hosszú ideje tart.

„A magázódás már sok esetben olyan problémákat okoz, hogy előfordul, a beszélők inkább elkerülik a használatát.

A magázó, önöző formák fokozatos visszaszorulása és a tegezés terjedése egyértelműen érzékelhető, azonban nem új, hanem már az elmúlt 3-4 évtizedben fokozatosan bővülő trend

– mondta lapunknak Domonkosi Ágnes, az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem főiskolai tanára. A nyelvész szakember korábban elemzést, felmérést készített a tegezés-magázás témaköréről, a 2002-es monográfiájában is átfogó képet nyújtott az éppen zajló változásokról, tavaly megjelent monográfiája pedig több esettenulmány alapján, kórházi osztály gyakorlatait, rádióműsorokat, online párbeszédeket, filmszinkronokat, oktatási helyzeteket is elemezve mutatja be, hogyan alakíthatja a tegezés és magázás dinamikája a kapcsolatainkat.

Szajki Bálint / 24.hu Domonkosi Ágnes viselkedéskutató.

De mi alapján dől el, hogy egyáltalán tegeződünk vagy magázódunk valakivel? Lehet, hogy elsőre azt gondolnánk, hogy nexus a meghatározó, de ma inkább alapvetően az életkor határozza meg, hogyan szólítjuk meg a beszélgetőpartnerünket.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Fico hiába nem akar beszállni a magyar kampányba, Magyar Péter a választásokig visszavonatná vele a Benes-dekrétumokat és az új szlovák törvényt is
„Egyszázalékos DK-t próbál elhitetni az országgal ez a pénzéhes kamuizé” – reagált a Medián Molnár Csaba vádjaira
Medián: Tovább nőtt a Tisza előnye, a Fidesz a biztos szavazó pártválasztóknál még gyengült is
„Ha késlekedünk, nem lesz ugyanaz a hatás” – gyorsított eljárásokat és kivégzéseket szorgalmaz az iráni legfelsőbb bíróság elnöke a tüntetőkkel szemben
Szőlő utcai intézet épülete
Volt Szőlő utcai növendék: Az egyik nevelő airsoft pisztollyal lövöldözött a gyerekekre
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik