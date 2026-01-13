Tóth Gabi szerint manipulálták a Fidesz-kongresszusos fellépéséről készült videókat, hogy rosszabbul szóljon a hangja

Tóth Gabi előadta az Eye of the Tiger című dalt a szombati Fidesz-kongresszuson, majd kedden reagált a produkcióját ért kiritkákra. Az énekesnő szerint az angol kiejtésén gúnyolódóknak igazából azzal van bajuk, hogy fideszes rendezvényen énekelt. Mint elmondta, ő nem szégyelli az angolját, és az sem lepte meg, hogy ennyi bírálatot kapott a fellépése után.

„Elhihetitek, hogy 2021 óta én annyira megedzőttem, hogy az ilyen hülyék már nem tudnak engem gyengíteni vagy rosszkedvűnek látni. (…) Ez tényleg csupán azért indult el, mert az ellenzéki idióta faszok most találtak egy olyan fogást, amivel megint hitelteleníteni vagy gúny tárgyává próbálnak tenni. De nem érdekel! Énekelni fogok, tudjátok, hogyan énekelek. Húsz év után hadd ne kelljen bizonygatnom ezeknek a marháknak!” – fogalmazott Tóth Gabi.

Azt is mondta, a hétvégi előadásán nem volt annyira jó a hangosítás, de szívesen elénekli újra a dalt TikTokon. Ezt aztán meg is tette, ám az a videó is vegyes fogadtatásban részesült. Egy kommentelő azt írta hozzá: „Milyen szépen tátog”. Erre a hozzászólásra válaszvideót készített az énekesnő.

Na, baszd meg, most meg már tátogok… (…) Megszerkesztettek egy csomó videót, ahol jó szarul szól, direkt; terjesztik; üzenget nekem a Fegyőr, aki megmosta a zuhanyrózsa alatt az elektromos rollerét; nekem támadtak a balosok… Tudtam én, hogy ez lesz végülis. Már tudtam előre, csak leszarom. Tudjátok miért? Mert már megszoktam

– mondta el a videóban, utalva Fekete-Győr András neki címzett posztjára, melyben a Momentum korábbi elnöke az énekesnő szakmai tudását kérdőjelezte meg. A bejegyzéshez egyébként Tóth Gabi is hozzászólt, egyebek mellett azt írta Fekete-Győrnek, hogy „Lehet, te megbuktál, de nem kell mindenkinek követnie az utad”.

Negyedik keddi videójában egy a Fidesz-kongresszuson készült felvételt osztott meg az Eye of the Tiger-előadásáról, amihez ezt írta: