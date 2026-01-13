Tóth Gabi: Ha DK-s rendezvényen énekeltem volna, semmi baj nem lenne az angolommal

Sok kritika érte Tóth Gabit a január 10-i Fidesz-kongresszuson való fellépéséért, ahol az Eye of the Tiger című dalt énekelte el a program nyitásaként. Az énekesnő kedden TikTok-oldalára töltött fel egy videót, melyben reagált a bírálatokra.

„Viharsebesen terjed az interneten egy szöveg, ahol le van írva fonetikusan az Eye of the Tiger szövege, és az van odaírva, hogy »előkerült Tóth Gabi szövege, amiből megtanulta a dalt«, mintha az az én szövegem lenne. Egyébként egyáltalán nem volt ilyen kinyomtatott szövegem, meg ez nem is az enyém, úgyhogy ez egy nagy kamu” – tisztázta a félreértéseket elöljáróban, majd így folytatta:

Nyilván ezzel azt akarják gúnyolni, hogy nagyon rossz volt az angol kiejtésem, így magyar lányként, úgy, hogy én nem tanultam angolul, csak húsz éve énekelek. Egyébként húsz éve ilyen az angol kiejtésem, nem szégyellem. Hát most, basszus, hogy legyen tökéletes angol kiejtésem, ha magyarként születtem és nem tanultam gyerekkoromtól angolt, németes voltam? Én egyáltalán nem érzem ezt ennyire gáznak. Nyilván ez megint azért van felkapva, mert a Fidesz-kongresszuson énekeltem, és ez bassza a csőrét inkább sok embernek. Még mindig nem értem, hogy miért kell ezen ennyit vekengeni, emberek? Hát öt éve járok fideszes rendezvényekre énekelni! Mikor lesz már az, hogy unalmas ez a sztori?

Tóth Gabi szerint ez a baja az embereknek az Eye of the Tiger-előadásával

Tóth Gabi azt is elmondta, a hétvégi előadásán nem volt annyira jó a hangosítás, de szívesen elénekli a dalt TikTokon is, ha van rá érdeklődés. Ő összességében elégedett a produkciójával, és a kiejtésén való gúnyolódásra is fel volt készülve.

„Minden forgatókönyv szerint történik, úgyhogy egyáltalán nem lepett meg. Nagyon aranyosak vagytok, sokan írtok, hogy jól vagyok-e, ne legyek szomorú. Egyáltalán nem vagyok szomorú! Elhihetitek, hogy 2021 óta én annyira megedzőttem, hogy az ilyen hülyék már nem tudnak engem gyengíteni vagy rosszkedvűnek látni” – fogalmazott Tóth.

Ez tényleg csupán azért indult el, mert az ellenzéki idióta faszok most találtak egy olyan fogást, amivel megint hitelteleníteni vagy gúny tárgyává próbálnak tenni. De nem érdekel! Énekelni fogok, tudjátok, hogyan énekelek. Húsz év után hadd ne kelljen bizonygatnom ezeknek a marháknak! Nyilván, ha DK-s rendezvényen énekeltem volna, semmi baj nem lenne az angolommal. Mindenki nyugodjon le, és próbáljuk meg elfogadni, hogy mindenki oda megy énekelni, azt énekel, úgy, ahogy akar, ahogy tudja!

A teljes videót itt lehet megnézni: