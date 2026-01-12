Három állandó lakosa van ennek a távoli brit szigetnek, ahol több állást is hirdetnek

Az Észak-Walesben található Llyn-félsziget csücskétől nem messze található Bardsey-sziget évente több ezer látogatót vonz és több munkahelyet is kínálnak, noha csak három állandó lakos él ott – írja a Sun.

Az Ynys Enlli néven is ismert szigeten 15 olyan szálláshely található, amelyek vagy nyaralásra, vagy idénymunkások elszállásolására szolgálnak. A szigetre utazó turistáknak 50 fontot kell fizetniük egy 20 perces hajóútért Porth Meudwy-ból. A festői tájkép mellett a hely gazdag kelta és keresztény történelmi háttérrel is bír, amelyet a turisták felfedezhetnek.

Gazdag történelem

A kis walesi sziget egykor hatalmi központ és Nagy-Britannia egyik legszentebb helye volt. A szigetet „Húszezer Szent Szigeteként” is emlegetik, mivel a középkorból származó legenda szerint húszezer szentet temettek el itt. II. Kallixtusz pápa a XII. században három zarándoklatot hirdetett ide, a bárdok pedig a „Paradicsom kapujának” nevezték, amely közvetlenül a mennybe vezet. Annak ellenére, hogy mindössze három állandó lakosa van a szigetnek, 200 szürke fóka és 300 juh él rajta – így nagyobb az egy főre jutó juhok aránya, mint Új-Zélandon.

Megpályázható állások

A meghirdetett állásokra jelentkezőknek szem előtt kell tartaniuk, hogy a sziget olyan, mintha visszautaznánk az időben, mivel nincs áram, autók vagy beltéri vécék, és a térerő is gyenge lehet.

Az első megpályázható állás betöltőjének a feladati közé tartozik, hogy márciustól kezdve fogadja a látogatókat a szigeten. A sikeres pályázó ingyenes, megosztott szállást kap internet-hozzáféréssel, valamint közös területet az élelmiszer termesztéséhez.

A második kínált munka egy párnak vagy családnak szól, akik a sziget farmjain dolgoznának. A 2026 szeptemberében kezdődő pozícióhoz mezőgazdasági tapasztalat szükséges. A sikeres jelölt az érkezéskor legelő állatállományt és munkagépeket kap. A család egy három hálószobás parasztházban lesz elszállásolva, amelyhez kültéri komposztvécé is tartozik.

A harmadik pozíció egy projektfelelős, aki a szigeten és a szárazföldön zajló ismeretterjesztő és kapcsolatépítő projekteket fogja megvalósítani.

Milliókat itt nem lehet keresni, ahogyan néhány éve egy afrikai sziget tudományos munkatársat kereső hirdetése kínálta, a walesi munka inkább ahhoz az „álommunkához” hasonlít, amit korábban egy skót szigeten hirdettek meg házaspárok számára.