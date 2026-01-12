Nagy Ervin kiállna vitázni Vidnyánszky Attilával, de van egy lehetetlennek tűnő feltétele

Vidnyánszky Attilával, a Nemzeti Színház igazgatójával és a Színház- és Filmművészeti Egyetem kuratóriumi elnökével beszélgetett Kárász Róbert Másik Oldal című műsorában. Az interjúban felmerült, hogy Vidnyánszky korábban azt nyilatkozta, szívesen vitatkozna Nagy Ervinnel, a Tisza Párt dunaújvárosi országgyűlési képviselőjelöltjével, akit a párt potenciális kulturális minisztereként is sokszor emlegetnek.

A színész-politikus most válaszolt Vidnyánszkynak egy közösségimédiás nyílt levélben, mely a Levél egy kulturális oligarchának címet kapta.

Hallom, Attila, kiállnál vitázni?! Nofene! A mi kis színházi Darth Vaderünk demokrácia napot tart? Micsoda megtáltosodás a választások előtt! 12 év után eszedbe jutott vitázni, eszmét cserélni, véleményeket ütköztetni, ad abszurdum meghallgatni valakit, és érdemben válaszolni annak az embernek, aki reményeid szerint nem tölt majd be fajsúlyos szerepet a magyar kultúrában? Hol volt ez a kegyes vezető, amikor az SZFE hallgatóival kellett volna diskurálni? Hol volt az európai don Vidnyánszky, amikor a teljes magyar független színházat véreztetted ki, és egy komplett színházrendezői generációt száműztél külföldre? Hol volt a vaj szívű karmelitaművész, amikor gazdasági bűnözőre bíztatok egy gyerekszínházat? Mennyi csodás lehetőség nyílhatott volna a diskurzusra, ha valódi szakemberekkel vetted volna körbe magad, nem pedig a bólogatók B kategóriás siserehadával! Vagy szembenéznénk közösen a Nemzeti Színház félházaival, a színészek munkavédelmi körülményeivel, a Tompa Gábor által jegyzett, de be nem mutatott előadás plágium botrányával? Megtárgyalnánk, hogy miért nem sikerül egyetlen magyarországi rendezőt se meghívni rendezni a nagyszínpadra egy évtized alatt? Meghánynánk-vetnénk, hogy miért is próbálod 12 éve irgalmatlan aknamunkával megosztani, és szétzilálni a szakmánkat, csak mert nem úgy bántak veled anno, ahogy elvártad volna…

Nagy Ervin szerint Vidnyánszky „a sérelmei kisstílű börtönébe ragadt, amihez rabszolgaként asszisztál a szakma”.

Sose tudtatok, és nem is akartatok játszótársaink lenni. Jobban megérte számotokra megsértődve maradni. Most pedig vitára hívsz, mert Rogánék rád parancsoltak?! Igen, ez szerintem már nem a te döntésed. Számomra ott veszett el a szabadságod látszata is, ahol hajlott gerinccel hajbókoltál abban a bizonyos páholyban. Látta mindenki… sebaj. Elfogadom a vitát természetesen, de előtte Orbán Viktornak kell kiállnia Magyar Péterrel. Ha ez megtörtént, már másnap mehetünk a stúdióba. Nem Kárászhoz, mert propagandistához nem megyek, de Rónai Egonhoz szívesen! Egyébként sok értelmét nem látom. Azt gondolom, hogy az lenne a legjobb, ha a múlt homályába veszne az a sértett és megosztó szemlélet, ami téged jellemez. Én inkább már azzal az emberrel beszélgetnék, aki a karácsonyi asztálnál veled szemben ül. Az ő szemében már ott vannak Európa fényei, és ez remek lehetőség egy értelmes párbeszéd elindításához.