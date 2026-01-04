Elpusztult az elefánt, akit sörnagykövetnek neveztek ki Kenyában

54 éves korába elpusztult Craig, a kenyai elefánt, aki Afrika egyik legnagyobb agyarú hím elefántja volt – írja a BBC. Az állat természetes halált halt, szombat reggel pusztult el a dél-kenyai Amboseli Nemzeti Parkban.

„Hosszú életet élt, nem vitás, sok borjú apja volt” – írta búcsúüzenetében az Amboseli Trust for Elephants természetvédelmi szervezet.

Cragi a tanzániai határ közelében fekvő park egyik fő attrakciója volt, főleg a hosszú agyarai miatt. Az elefánt akkora népszerűségnek örvendett, hogy 2021-ben nagykövetté nevezte ki a népszerű kenyai sörmárka, a Tusker.

A kenyai vadvédelmi szolgálat Craiget a sikeres természetvédelem „ikonjaként” írta le.

Craig Afrika egyik utolsó megmaradt szuperagyarú állata volt, két agyara egyenként több mint 45 kilogrammot nyomott. Ma már kevesebb mint egy maroknyi maradt fenn belőlük, így ő Afrika természeti örökségének élő emlékműve

– írták.

A vadvédelmi szervezet szerint imádták Craiget a „nyugodt természetéért” , az elefánt sokszor „türelmesen megállt, miközben a látogatók fényképezték és filmezték”.

Számos védelmezőjének köszönhetően békésen, természetes okokból halt meg

– tették hozzá.