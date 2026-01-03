Sokaknak talán fel sem tűnt, hogy az autójuk első és hátsó szélvédőinek szélét fekete pöttyök borítják, ha pedig mégis észrevették, nem jöttek rá, mi a pontos funkciójuk. Az úgynevezett frittek kerámiafestékből készülnek, amelyet egy autó szélvédőjére sütnek, és több célt szolgálnak – írja a LadBible.

Ezek elsődleges feladata, hogy egyenletesen eloszlassák a hőmérsékletet az üvegfelületen és megakadályozzák az optikai illúziókat. Ugyan ez nem hangzik komoly dolognak, ám ha a szélvédő egy része sokkal gyorsabban felmelegszik, mint a többi, akkor az út befelé íveltnek tűnhet, amitől lényegesen nagyobb kihívássá válik a biztonságos vezetés. A fekete kerámiapöttyöket mátrixszerűen festik, pontosabban égetik rá az üvegekre, és a méretük egyre csökken, ahogy távolodnak a szélvédő szélétől. Ennek egyik oda, hogy a finomabb átmenet kevésbé feltűnő és jobban kíméli a szemünket, de a fekete pöttyöknek az optikai illúziók kivédése és az esztétika mellett egyéb funkciója is van.

Védik az üveg és az autó váza közötti tömítőanyagot az UV-sugárzástól, így az lassabban öregszik,

valamint segítenek a hő egyenletes elosztásában, ami megakadályozza, hogy a hirtelen hőingástól megrepedjen az üveg.

