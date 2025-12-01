madárürülékautószínszéklet
Kiderült, milyen színű kocsikat tojnak le legszívesebben a madarak

2025. 12. 01. 12:21
A madárszéklet-probléma rengeteg autóst érint, az égi áldás ugyanis sokszor pont azután jön, hogy a tulaj lemosatta a kocsiját. Na de vajon van-e szabályszerűség abban a tekintetben, hogy milyen színű autókat tojnak le a madarak? – ennek járt utána a virginiai Alan’s Factory Outlet a legfrissebb Madárürülék-jelentésében.

A kutatás 1000 autós megkérdezésével történt, amelyben arról kérdezték a sofőröket, hogy milyen tapasztalataik vannak e téren. Az eredményeket aztán ornitológiai, vagyis madártani kutatásokkal együtt elemezték, melynek során kiderült, milyen összefüggések lehetnek az autók színe, és a madarak bélműködése között.

A szakértők szerint az eredmények azt mutatják, hogy a barna, a piros és a fekete autók a legnépszerűbb célpontok a madarak körében.

A világosabb árnyalatú – például fehér, ezüst – autók általában nagyobb arányban ússzák meg az ilyen incidenseket. A kérdések alapján arra is fény derült, hogy a válaszadók 58 százalékával megesett már, hogy egy nap többször is madárürülék célpontjává vált az autója – 11 százalék pedig arról beszélt, hogy festékkárosodást szenvedett a járműve emiatt, teszi hozzá a hvg.

A résztvevők 57 százaléka fizetett autómosásért kifejezetten emiatt, míg 39 százalék ezt tette felelőssé, amiért havi többször is le kell mosnia az autóját.  Felmerülhet a kérdés, hogy miért lehetnek vonzóbban egyes színek a madarak számára. Erre az lehet a magyarázat, hogy a szárnyasok az ultraibolya színeket is látják – így a piros, barna és fekete különösen tetszhet nekik.

