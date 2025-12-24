Fegyvernek nézte a klarinétot a mesterséges intelligencia: „vörös kód” lépett életbe egy floridai iskolában

Vaklármát idézett elő egy mesterséges intelligenciára épülő fegyverfelismerő szoftver egy floridai középiskolában – írja a Techspot.

Miután a biztonsági kamerák képeit figyelő rendszer fegyveres fenyegetést észlelt, a protokollnak megfelelően azonnal életbe lépett a „vörös kód”, az iskolát lezárták és értesítették a rendőrséget. Később kiderült, hogy a mesterséges intelligencia egy klarinétot cipelő diákot nézett fegyveres támadónak.

Az iskola vezetése később levelet írt a szülőknek melyben elnézést kértek a kellemetlenségekért és elmagyarázták, hogy bár a biztonsági protokoll lépett életbe, a tanulók egyetlen pillanatig sem voltak valós veszélyben. Ugyanakkor arra kérték a szülőket, beszéljenek a gyerekeikkel arról, hogy milyen veszélyei lehetnek annak, ha diákok az iskola területén azt játszák, hogy fegyver van náluk.

A felesleges lezárást előidéző szoftvert egy ZeroEyes nevű cég fejleszti. A biztonsági kamerák élő képeit monitorozó rendszer algoritmusának több mint 100 lőfegyvertípus felismerését tanították meg. Ha a rendszer fenyegetést érzékel, riasztást küld a cég központjába, ahol egy ember dönti el, hogy valódi fenyegetést szűrt-e ki a gép. Ebben az esetben úgy tűnik, ez a biztonsági réteg sem megfelelően működött.

A ZeroEyes szoftverét az Egyesült Államok 43 államában használják, Floridában több tucat iskolakörzet fizeti az évi 250 ezer dolláros (több mint 82 millió forintos) előfizetési díjat. Arról nem állnak rendelkezésre adatok, hogy hány valós fenyegetést ismert fel a rendszer, illetve hányszor riasztott tévesen, ezért sokan megkérdőjelezik a hatékonyságát.