Egy éve ilyenkor: 3 perc miatt esett neki az új főnök a 25 éve a cégnél dolgozó alkalmazottnak

A napokban írtuk meg, hogy Sebestyén Balázs kifizeti egy idős nő 600 ezres gázszámláját, aki átlépte a rezsivédett határt, miután az egyik állandó rovatukban telefonon beszéltek vele. A műsornak ebben a részében találomra felhívnak magyarokat, hogy megtudják, milyen a mentális állapotuk, azonban a Balázsék című műsorban sokféle indíttatásból telefonálhatnak: egy évvel ezelőtt az egyik emlékezetes hívást épp a rádiós kisfiával bonyolították, akit a születésnapja alkalmából köszöntöttek.
A Mary Poppins című darab 500. előadására is tavaly decemberben került sor a Madách Színházban, az esemény híre azért is juthatott el szélesebb közönséghez, mert Csonka András fájlalta, hogy meghívót sem kapott rá, noha korábban kilenc évig játszotta a darab főszerepét.
Az évnek ezen szakaszában már javában folyt az ünnepi készülődés, ami Várkonyi Andrea családjánál sem volt másként. Mészáros Lőrinc felesége egy Instagram-posztban mutatta meg családjuk karácsonyfáját, és megosztotta lányával közös hitét: a karácsonyi díszítés nem tud sok lenni.
Ugyanezekben a napokban más okból is a hírekbe került a felcsúti milliárdos neve. Medveczky Ilona egy interjúban azt mondta, 700 méterre lakik Mészáros Lőrinc XII. kerületi otthonától, és elárulta, mi a különbség kettejük háza közt.
Tavaly ilyenkor a kétkezi munka világából is érkezett olyan hír, ami számos olvasónk érdeklődését felkeltette: egy szerelővel három perc túlóra miatt veszett össze az új főnöke, azonban az évtizedek óta cégnél dolgozó alkalmazott kiállt magáért.