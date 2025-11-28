A jelenleg leghallgatottabb keresztény előadónak konkrétan nincsen lelke

Solomon Ray keresztény előadó viharos sebességgel hódította meg a gospel zenei világot, miután a november 7-én kiadott Faithful Soul című, ötdalos kislemeze az iTunes és a Billboard gospel műfajú slágerlistái élére került.

Solomon Ray egy Mississippi állambeli soul énekes, aki a déli soul visszatérését hozza el a jelenbe

– olvasható a Spotify-profilján, ahol már egymillióan hallották a címadó dalt, ami így kezdődik:

Uram, fáradt vagyok ettől a sok stressztől / Túl gyenge vagyok ahhoz, hogy megszámoljam az áldásaimat / Nincs időm a kirakatrendezésre / Csak próbálom épségben tartani a lelkem… De amikor az erőm kezd elszállni / Még mindig hallom a hangod, ahogy ezt mondod: / Ne fáradj bele a jó cselekedetekbe / Vedd le ezeket a gondjaidat a szívedről / Vesd a gondjaidat a vállamra / És én megnyugvást adok neked

Számos kép is fellelhető Rayről, a színesbőrű, kalapos, keresztet a nyakában hordó férfiról.

Csakhogy az egész kamu. Egy mesterséges intelligencia által előállított előadó Ray.

Az egész mögött pedig Christopher „Topher” Townsend konzervatív rapper állhat, legalábbis ő ezt állítja – írta a New York Post.

Az egész – egyáltalán nem meglepő és elitélendő módon – felhúzta a valódi előadókat. Forrest Frank, aki év elején vezette a Billboard ugyanezen listáját, például azt mondja, Raynek nincs lelke, ezért amit előad, az nem művészet.

A mesterséges intelligenciában legalábbis nincs jelen a Szentlélek

Szóval szerintem nagyon furcsa megnyitni a lelkedet valami előtt, aminek nincs lelke” – magyarázta, mire Townsend így vágott vissza:

Ez a kreativitásom kiterjesztése, tehát számomra ez művészet. Határozottan egy keresztény ihlette. Lehet, hogy nem egy keresztény adja elő, de nem tudom, hogy ez végül miért is számít.

A kommentelők is sokan kiakadtak, mikor rájöttek, hogy mesterséges intelligencia általi zenéről van szó, és arról is írnak, sokaknak fel se tűnik, se a zenéből, se a klipekből.

A Spotify se védi meg majd a zenészeket, a Postnak válaszukban egyebek mellett azt írták, „minden zenét egyenlően kezelünk, függetlenül az elkészítésükhöz használt eszközöktől.” Elkötelezettek ugyanakkor a nagyobb átláthatóság mellett, bármit is jelentsen.

„A mesterséges intelligencia által generált zene már nem fantázia vagy az internetes nyomozók körében keresendő érdekesség. Itt van, és máris kezdi éreztetni hatását a Billboard slágerlistáin” – áll a Billboard november 4-i közleményében.

Csak az elmúlt néhány hónapban legalább hat mesterséges intelligencia vagy az által támogatott előadó debütált különböző Billboard-ranglistákon

– közölte a Billboard, hozzátéve, hogy

Ez a szám akár magasabb is lehet, mivel egyre nehezebb megmondani, hogy kit vagy mit működtet mesterséges intelligencia, és hogy milyen mértékben.

Lehet tudni, hogy mesterséges intelligencia a nyáron a listák élére került Velvet Sundown, róluk/róla(?) és az általa felmerült problémákról itt írtunk bővebben.

Noha rengeteg előadó és zenész – például Billie Eilish, Nicki Minaj, Katy Perry, Stevie Wonder – tiltakozik a most tapasztalható folyamatok ellen, mesterséges intelligenciával írt musicalt az ABBA sztárja, és kislemezt adott ki a magyar köztévé mesterséges intelligenciával született műsorvezetője, a dalait már a Petőfi Rádió is játssza. Hogy mi lesz a hazai előadókkal így, hogy a mesterséges intelligencia már zenét is ír? Erre például Fluor Tomi válaszolt nekünk.