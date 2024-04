Világsztárok jelentették be, hogy nem kérnek a zenei mesterséges intelligenciából

Több mint 200 művész írta alá az Artist Rights Alliance non-profit szervezet által kiadott nyílt levelet, melyben felszólítják a mesterséges intelligenciát fejlesztő technológiai vállalatokat, hogy hagyják abba a művészeti termékek felhasználását a programjaik képzésére, írja az Euronews.

Az aláírók között olyan világhírű művészek szerepelnek, mint Billie Eilish, Nicki Minaj, Katy Perry, Stevie Wonder, valamint Bob Marley és Frank Sinatra jogutódai.

A levélben ugyan elismerik, hogy vannak kreatív lehetőséget az MI-technológiák használatában, a hangsúly a veszélyeken van. Ezek között a leghangsúlyosabb, hogy az ilyen modellek képzéséhez kész műveket használnak bármiféle jogdíjfizetés nélkül, ez pedig megkárosítja a művészeket.

Az MI jelentette, emberi kreativitás elleni támadást meg kell állítani. Védekezni kell a mesterséges intelligencia káros alkalmazása ellen, mely során ellopják a művészek hangját és képmását, megsértik a jogaikat, és elpusztítják a jelenlegi zenei ökoszisztémát

– olvasható a nyílt levélben.

Korábban Drake és a The Weeknd is tiltakozását fejezte ki, amiért a hangjukat másoló dalok jelentek meg a streaming-platformokon, még ha ezeket később le is törtölték. Van azonban olyan előadó is, aki nem zárkózik el az MI használatától: Elon Musk exe, Grimes például nyitott arra, hogy az ő hangjával készítsenek számokat, már ha ezután kap jogdíjat. A friss nyílt levelet itt lehet elolvasni.