Kislemezt adott ki a köztévé mesterséges intelligenciával született műsorvezetője, a dalait már a Petőfi Rádió is játssza

Meglepő dologra bukkant a Telex csütörtökön: az MTVA egy évvel ezelőtt, mesterséges intelligenciával létrehozott műsorvezetője, Bíró Ada a cikk szerint nemrégiben saját kislemezt adott ki, ami többek közt a Spotify rendszerében is elérhető.

Az öt különböző népdal, köztük az A csitári hegyek alatt, az Elmegyek, illetve az Erdő, erdő, erdő átdolgozott verziói egyelőre nem lettek kiugróan sikeresek – a Spotify szerint az előadó népszerűsége mindössze „41 hallgató havonta”, pedig lássuk be, hogy elég erős ütemek követik egymást:

Ez a visszafogott siker persze nem jelentette gátját annak, hogy a dalok drum and bass-verzióinak egyikét-másikát ne kezdje játszani a Petőfi Rádió, amt egyelőre csak éjjel, illetve hajnalban próbálkozik vele.

Az örömhírről Ada saját, egyelőre 1460 követőt számláló Instagram-oldalán is beszámolt, ahol egy néhány másodperces videó kíséretében hívta fel rá a figyelmet: