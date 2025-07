„Ez nem egy trükk – ez egy tükör” – letarolta a Spotify-t a nem létező zenekar, amiről persze ordít, hogy AI

Júniusban látszólag a semmiből bukkant fel a zenei színtéren egy négytagú banda, a Velvet Sundown, és mostanra elérték a több mint 1,3 millió havi hallgatót a Spotify-on, miután több népszerű lejátszási listára is felkerültek a dalaik. Ez akár egy sikersztori kezdete is lehetne, csakhogy a valóságban a zenekar nem létezik – az együttes a mesterséges intelligencia produktuma.

Nem sokáig lehetett fenntartani a látszatot

Már az is nagyon árulkodó, hogy a Velvet Sundownnak gyors egymásutánban három lemeze került fel a nagyobb zenei streaming felületekre: június 4-én a Floating Echoes, június 19-én a Dust and Silence, július 14-én pedig a Paper Sun Rebellion. Ez összesen 39 kiadott dal, ami még egy termékenyebb előadó esetében is soknak mondható.

Spotify-névjegyükben eleinte még szerepeltek a bandatagok nevei és rövid jellemzésük:

Gabe Farrow , az énekes, aki „varázsolni” tud a mellotron billentyűin,

Mint írták, „filmbe illő alt-popot és álomszerű analóg soult” játszanak. Mellékeltek egy fiktív idézetet is, amit a Billboardnak tulajdonítottak, miszerint zenéjük úgy hangzik, mint „valaminek az emléke, amit sosem éltél át, de valahogy mégis valóságosnak érzed”.