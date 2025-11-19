szabó zsófi
Szabó Zsófi: A miniszterelnök úr el tudja hozni, hogy béke maradjon Magyarországon

2025. 11. 19. 13:54
A köztévé 48 perc című műsorában volt vendég Szabó Zsófi, írja a közmédia hirado.hu oldala. A műsorvezető Mráz Ágoston Sámuellel, a Nézőpont Intézet igazgatójával is beszélgetett politikai ügyekről.

Szóba került a győri háborúellenes gyűlése a Digitális Polgári Körnek, ahol Szabó megint fontos feladatot kapott. Erről azt mondja:

A miniszterelnök úr a háborúellenes gyűlésünkön elmondta, hogy ő Magyarországért, a magyar emberekért dolgozik, azokért is, akik most nem őt támogatják, mert tudniuk kell: ő el tudja hozni, hogy ez a béke maradjon Magyarországon.

Majd édesapjáról, Szabó Gyuláról is kérdezték, épp úgy, mint a Demokrata-interjúban. Még Szabó is kiemelte ezt:

A Demokrata is ugyanezt kérdezte tőlem. Nem beszélhetek a nevében, mert nincs köztünk, de hiszem és tudom, hogy büszke rám. Ebben biztos vagyok. És ebben erősít meg anyukám, a család, a barátok, és az a jobboldali közeg, amiben én felnőttem. Az, amilyen értékek szerint felneveltek a szüleim, én azt képviselem.

Szabó Zsófinak üzent Vályi István: Veled ellentétben a fiatalok pontosan értik és felfogják, hogy mi és miért történik körülöttük
Szabó nemrég interjút adott, amelyben elmondta, szerinte a fiatalok egy része nem is tudja, mi miatt ellenzéki. Vályi ezzel nem ért egyet.

