Szabó Zsófi: A miniszterelnök úr el tudja hozni, hogy béke maradjon Magyarországon

A köztévé 48 perc című műsorában volt vendég Szabó Zsófi, írja a közmédia hirado.hu oldala. A műsorvezető Mráz Ágoston Sámuellel, a Nézőpont Intézet igazgatójával is beszélgetett politikai ügyekről.

Szóba került a győri háborúellenes gyűlése a Digitális Polgári Körnek, ahol Szabó megint fontos feladatot kapott. Erről azt mondja:

A miniszterelnök úr a háborúellenes gyűlésünkön elmondta, hogy ő Magyarországért, a magyar emberekért dolgozik, azokért is, akik most nem őt támogatják, mert tudniuk kell: ő el tudja hozni, hogy ez a béke maradjon Magyarországon.

Majd édesapjáról, Szabó Gyuláról is kérdezték, épp úgy, mint a Demokrata-interjúban. Még Szabó is kiemelte ezt: