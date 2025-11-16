Szabó Zsófinak üzent Vályi István: Veled ellentétben a fiatalok pontosan értik és felfogják, hogy mi és miért történik körülöttük

Halljuk, hogy milyen hangos a baloldali sajtó és az ellenzéki szimpatizánsok. Nézzük meg a fiatalokat: azt gondolják, hogy menő ellenzékinek lenni, de hogy miért, arról fogalmuk sincs. Csak ezt látják. Mutassuk meg, hogy jobboldalinak lenni a menő! Hiába mondják azt, hogy legyél rendszerváltó – ne legyél az, állj ki a jobboldali értékek, a béke, a szeretet mellett!

Ezt nyilatkozta a napokban Szabó Zsófi a kormánypárti sajtónak adott interjújában.

Erre Vályi István újságíró is reagált a közösségi oldalán. Szabónak címzett posztját azzal kezdi: szerinte nagyon is van fogalmuk a azoknak fiataloknak arról, miért ellenzékiek adott esetben.

De, kedves Zsófi de, van. Mert – ellentétben veled – pontosan értik és felfogják, hogy mi és miért történik körülöttük. És zavarja őket sok minden, ami téged nem és nem csak a hangjukat, hanem a kezüket is a magasba tudják emelni, mert nincs olyan szék alattuk, amelyikbe görcsösen kapaszkodniuk kell. Vannak ellenben morális és emberi gátjaik, melyekbe nem fér bele a Szőlő utca mocska, a gyermekvédelemnek hátat fordító államtitkár, a kérdések elöl menekülő kormányszóvivő, a telehugyozott vécék a vonatokon, az elsíbolt milliárdok és a Mészáros Lőrinc tokája, de nem fér bele közpénzzel kitömött csicskapropaganda, a kerekfejű zselatin-nyaligátor a lakótelepen és a térképre vitt civilek adatai sem. De nem fér nekik bele a hiányzó 500+ milliárd, amit szó szerint kiloptak a közösből, na meg a többezer másik sem, amelyek elvesztették közpénz jellegüket.

Vályi azzal folytatja: „Nem fér bele nekik az öngyilkosságba kergetett rendőrkapitány, vagy mentőállomás-vezető, ahogyan a te szemüveged, Putyin seggszőre és a szégyenteljes, piros sapkás kolduskórus a 190 milliónyi pénzünkön bérelt gépen és azt is nehezen viselik, hogy Bulgáriában már euróval fizetnek januártól, miközben nálunk csak a sok évre titkosított szerződésekkel betakart hitelek kamata 3000+ milliárd forint és szart sem ér a pénzünk.”

Az pedig végképp nem fér nekik bele, hogy egy utálkozással és gyűlölettel teli ország született ott, ahol te és a hozzád hasonlók csukott szemmel mentek el minden ötödik gyerek mellett, aki hivatalosan is szegény, ahol a cigány gyerek a miniszterelnök szerint nem magyar és ahol a röplapokat magyar sírokon ugráló fasisztáknak nyomtatják a haverjaik, akik aztán paroláznak vele alázatosan és ahol azokat a civileket tolják a rács mögé, akik helyettük végzik a feladatukat és akiknek a bíróság szerint megítélt járandóságukat sem adják meg, csak a mocskot. De legalább a nyugdíjnak, svájci indexálásnak, Európai Ügyészségnek ajtót mutattak és ugyanúgy ajtót mutatnak majd neked is, ha már rossz leszel tapsológépnek is. Ezt tudd. A lista végtelenül hosszú, akik olvassák, azoknak elegük van. Eleget kaptak. Az orvosok, ápolók, rendőrök, katonák, tűzoltók és navosok is, meddig lapátolja majd mindenki ennek a bagázsnak a mocskát? Szerinted nekik nincs elegük? Minden gödör megtelt, minden pohár megtelt és nincs már hová és miből menni. Neked van, neked nem elég és félsz, jobban félsz, mint azok, akiknek már semmi veszítenivalójuk nincsen. Tényleg így gondolod?

– tette fel a kérdést posztja végén.