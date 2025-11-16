vályi istvánszabó zsófi
Szórakozás

Szabó Zsófinak üzent Vályi István: Veled ellentétben a fiatalok pontosan értik és felfogják, hogy mi és miért történik körülöttük

RTL ÉS TV2
admin Besenyei Balázs
2025. 11. 16. 09:05
RTL ÉS TV2

Halljuk, hogy milyen hangos a baloldali sajtó és az ellenzéki szimpatizánsok. Nézzük meg a fiatalokat: azt gondolják, hogy menő ellenzékinek lenni, de hogy miért, arról fogalmuk sincs. Csak ezt látják. Mutassuk meg, hogy jobboldalinak lenni a menő! Hiába mondják azt, hogy legyél rendszerváltó – ne legyél az, állj ki a jobboldali értékek, a béke, a szeretet mellett!

Ezt nyilatkozta a napokban Szabó Zsófi a kormánypárti sajtónak adott interjújában.

Erre Vályi István újságíró is reagált a közösségi oldalán. Szabónak címzett posztját azzal kezdi: szerinte nagyon is van fogalmuk a azoknak fiataloknak arról, miért ellenzékiek adott esetben.

De, kedves Zsófi de, van. Mert – ellentétben veled – pontosan értik és felfogják, hogy mi és miért történik körülöttük. És zavarja őket sok minden, ami téged nem és nem csak a hangjukat, hanem a kezüket is a magasba tudják emelni, mert nincs olyan szék alattuk, amelyikbe görcsösen kapaszkodniuk kell. Vannak ellenben morális és emberi gátjaik, melyekbe nem fér bele a Szőlő utca mocska, a gyermekvédelemnek hátat fordító államtitkár, a kérdések elöl menekülő kormányszóvivő, a telehugyozott vécék a vonatokon, az elsíbolt milliárdok és a Mészáros Lőrinc tokája, de nem fér bele közpénzzel kitömött csicskapropaganda, a kerekfejű zselatin-nyaligátor a lakótelepen és a térképre vitt civilek adatai sem. De nem fér nekik bele a hiányzó 500+ milliárd, amit szó szerint kiloptak a közösből, na meg a többezer másik sem, amelyek elvesztették közpénz jellegüket.

Vályi azzal folytatja: „Nem fér bele nekik az öngyilkosságba kergetett rendőrkapitány, vagy mentőállomás-vezető, ahogyan a te szemüveged, Putyin seggszőre és a szégyenteljes, piros sapkás kolduskórus a 190 milliónyi pénzünkön bérelt gépen és azt is nehezen viselik, hogy Bulgáriában már euróval fizetnek januártól, miközben nálunk csak a sok évre titkosított szerződésekkel betakart hitelek kamata 3000+ milliárd forint és szart sem ér a pénzünk.”

Az pedig végképp nem fér nekik bele, hogy egy utálkozással és gyűlölettel teli ország született ott, ahol te és a hozzád hasonlók csukott szemmel mentek el minden ötödik gyerek mellett, aki hivatalosan is szegény, ahol a cigány gyerek a miniszterelnök szerint nem magyar és ahol a röplapokat magyar sírokon ugráló fasisztáknak nyomtatják a haverjaik, akik aztán paroláznak vele alázatosan és ahol azokat a civileket tolják a rács mögé, akik helyettük végzik a feladatukat és akiknek a bíróság szerint megítélt járandóságukat sem adják meg, csak a mocskot. De legalább a nyugdíjnak, svájci indexálásnak, Európai Ügyészségnek ajtót mutattak és ugyanúgy ajtót mutatnak majd neked is, ha már rossz leszel tapsológépnek is. Ezt tudd. A lista végtelenül hosszú, akik olvassák, azoknak elegük van. Eleget kaptak. Az orvosok, ápolók, rendőrök, katonák, tűzoltók és navosok is, meddig lapátolja majd mindenki ennek a bagázsnak a mocskát? Szerinted nekik nincs elegük? Minden gödör megtelt, minden pohár megtelt és nincs már hová és miből menni. Neked van, neked nem elég és félsz, jobban félsz, mint azok, akiknek már semmi veszítenivalójuk nincsen. Tényleg így gondolod?

– tette fel a kérdést posztja végén.

Kapcsolódó
Szabó Zsófi: Hiába mondják azt, hogy legyél rendszerváltó – ne legyél az!
Úgy gondolja, a fiatalok azt gondolják, menő ellenzékinek lenni, de fogalmuk sincs, miért.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
X-Faktor: hárman búcsúztak a versenytől, köztük Patai Anna is
Mindenkinek magának kell kikászálódnia a kalamajkából, amibe a gyűrűhúzás után keveredett – vallja a párkapcsolati tanácsokat osztogató hipokrita lelkész
„Hogyha ennyitől félnek az emberek, akkor már elbukott az ország”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik