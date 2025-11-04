„Szeretnék leválni a szüleimről, kilépni az árnyékukból” – ifjabb Schóbert Norbert nem akar többet tévéműsorokban szerepelni

Bajnoki övet szerzett a Sztárbox vasárnapi, záró adásában ifjabb Schóbert Norbert. Ennek nyomán a story.hu érte el telefonon Schobert Norbi és Rubint Réka fiát.

Schóbert jövő nyáron az Egyesült Államokba költözik:

Ha minden jól alakul, jövő augusztusban fogom megkezdeni a tanulmányaimat egy Florida állambeli egyetemen. Tudom, hogy ott sincs kolbászból a kerítés, és csupán egy ember leszek a sok közül, de éppen ez a cél. Szeretnék önálló életet felépíteni, leválni a szüleimről, kilépni az árnyékukból. Egyébként rengeteg előnye van annak, ha valaki híres szülők gyermeke. Én például sok lehetőséget kaptam ezáltal az életben, különböző műsorokban szerepelhettem, bizonyíthattam, kipróbálhattam magam, ami az önéletrajzomban is jól mutat. Részben ez is hozzájárul a felvételimhez, Amerikában ugyanis nemcsak a teljesítményt nézik, hanem az addig megtett utat, hogy miben, hol jeleskedett az ember. A Sztárboxban való részvételemnek és a győzelmemnek köszönhetően például sportösztöndíjat is kaphatok, ami hatalmas dolog, de természetesen számos árnyoldala is van annak, ha valaki híres családba születik.

Hozzáteszi, ítélkeznek fölötte az emberek úgy, hogy nem ismerik: „Fenntartásokkal kezelnek, azt hiszik, beképzelt vagyok, és olyannak állítanak be, amilyen egyébként nem vagyok. Ettől függetlenül nem bánom, hogy így alakult az életem, elégedett vagyok, de mostanra elérkezettnek látom az időm arra, hogy a saját lábamra álljak!”

Szakít a tévézéssel is, már csak a közösségi médiában lesz aktív:

A közösségi médiában természetesen a későbbiekben is szeretném tartani a kapcsolatot a követőimmel, de műsorban való szereplést már nem fogok vállalni. Már csak azért sem, mert végleg magam mögött szeretném hagyni az itthoni életemet. Nem valószínű, hogy vissza fogok járni, legfeljebb nagyon rövid időre. Inkább a családom fog kiutazni hozzám, meglátogatni. Bár biztos, hogy lesznek nehéz időszakok, de vállalom a kockázatot!

Ennek ellenére nemrég kihívta Istenes Bencét is, hogy újra bokszoljanak.