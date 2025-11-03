ifjabb schóbert norbertistenes bencesztárbox
Ifj. Schóbert Norbi kihívta Istenes Bencét: mindkét bajnoki övét el szeretné nyerni

2025. 11. 03. 08:19
A Sztárbox 2025-ös bajnoka visszavágót szeretne két évvel korábbi veresége után.

Ifjabb Schóbert Norbi lett az idei Sztárbox könnyűsúlyú bajnoka, miután egyhangú pontozással legyőzte Miller Dávidot a ringben. Schóberték idősebbik fia nem először szerepelt a műsorban, 2023-ban már bokszolt, de akkor a negyeddöntőben alulmaradt Istenes Bence ellen. Most visszavágót szeretne, ezt vasárnap jelentette be.

Szeretném megszerezni Istenes Bence övét már jó régóta, csak úgy voltam vele, hogy nekem ez a felkészülés kell ahhoz, hogy vele meg tudjak mérkőzni. Istenes Bencét ki szeretném hívni, és meg szeretném szerezni tőle azt az övet, ami csak van neki, kettőt is!

idézi a Blikk Schóbert a győzelme után tett kijelentését.

Istenes egyébként a Sztárboxban nem nyert, az elődöntőben kiesett Rácz Jenő ellen. Bajnoki öveit a Hell Boxing Kingsben szerezte: egyiket azért, mert legyőzte Varga Viktort, másikat azért, mert az énekes odaadta neki azt, amit a tavalyi Sztárbox-győzelméért kapott.

