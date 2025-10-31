charlie sheen
Charlie Sheen tisztázta, mit értett azon, hogy férfiakkal is szexelt

Dominik Bindl / Getty Images
2025. 10. 31. 18:16
Charlie Sheen korábban az életéről szóló Netflix-sorozatban, valamint memoárjában is említést tett arról, hogy volt szexuális kapcsolata más férfiakkal. A héten egy interjúban megmagyarázta, mit értett ez alatt.

Amikor azt mondjuk, hogy »szex férfiakkal«, akkor mindenkinek rögtön az anális szex jut az eszébe. Elnézést a nyers kifejezésért, de így működik az agyunk, nem igaz? Esetemben viszont nem erről volt szó

– mondta Sheen egy szerdai tévéműsorban a New York Post szerint.

Nem akarok belemenni, mit csináltam és mit nem, de »az« nem történt meg. Nem tudom, ez számít-e egyáltalán, de ez az egyetlen dolog, aminél nem mentem el a végsőkig

– tette hozzá.

Azt még leszögezte, nem azért nem részletezte a férfiakkal való szexuális élményeit, mert szégyellte volna azokat.

Arról, hogy milyen érzés beszélnie erről, korábban azt mondta: „Felszabadító. Kibaszottul felszabadító… hogy beszélhetek ezekről a dolgokról”.

