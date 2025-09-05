charlie sheen
Szórakozás

Charlie Sheen elárulta, korábban férfiakkal is volt szexuális kapcsolata

Unique Nicole / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2025. 09. 05. 20:06
Unique Nicole / Getty Images

Charlie Sheen hamarosan kiadja memoárját, a The Book of Sheent, valamint egy Netflix-dokumentumfilmet az életéről, amikben őszintén beszél férfiakkal való korábbi szexuális tapasztalatairól. Ezt a People szemlézte elsőként.

„Megfordítottam az étlapot” – mondja a Netflix-doksiban és a könyvben is, utalva arra, hogy valami újat próbált ki, miután évekig csak nőkkel volt kapcsolata. Azt mondja, többé nem akar elbújni a múltja elől, inkább felvállalja azt.

Nem fogok elfutni a múltam elől, és nem engedem, hogy az uralkodjon rajtam.

Arról, hogy milyen érzés beszélni a férfiakkal való szexuális kalandjairól, azt mondja:

Felszabadító. Kibaszottul felszabadító… hogy beszélhetek ezekről a dolgokról.

A színész felidézi, akkor kezdett nyitni a férfiak felé először, mikor aktív szerhasználó volt.

Onnan indult az egész. Ott született, vagy ott szikrázott fel. És aztán azokban az időszakokban, amikor nem szívtam, próbáltam eligazodni ebben, megérteni: Honnan jött ez? Miért történt ez? Na és? Na és? Némelyik furcsa volt. Sok közülük kibaszottul jó volt. Ennyi, az élet megy tovább.

Kapcsolódó
Közel 20 év után először mutatkozott nyilvánosan egymás mellett Charlie Sheen és Denise Richards
A balhés színészről dokumentumfilm készült.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett

Friss

Népszerű

Összes
Tízéves kislány mentette meg az öccsét egy cápatámadástól Floridában
Herceg Erika: Egy szerződésembe bele volt írva, hogy 55 kilónál nem lehetek nehezebb
„Erotikus, művészi, festményszerű” – Nánási Pál Ördög Nórát fotózta a holdfényben, követői imádják a képeket
Közel 20 év után először mutatkozott nyilvánosan egymás mellett Charlie Sheen és Denise Richards
Meghalt Kásler Miklós
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik