Charlie Sheen elárulta, korábban férfiakkal is volt szexuális kapcsolata

Charlie Sheen hamarosan kiadja memoárját, a The Book of Sheent, valamint egy Netflix-dokumentumfilmet az életéről, amikben őszintén beszél férfiakkal való korábbi szexuális tapasztalatairól. Ezt a People szemlézte elsőként.
„Megfordítottam az étlapot” – mondja a Netflix-doksiban és a könyvben is, utalva arra, hogy valami újat próbált ki, miután évekig csak nőkkel volt kapcsolata. Azt mondja, többé nem akar elbújni a múltja elől, inkább felvállalja azt.
Nem fogok elfutni a múltam elől, és nem engedem, hogy az uralkodjon rajtam.
Arról, hogy milyen érzés beszélni a férfiakkal való szexuális kalandjairól, azt mondja:
Felszabadító. Kibaszottul felszabadító… hogy beszélhetek ezekről a dolgokról.
A színész felidézi, akkor kezdett nyitni a férfiak felé először, mikor aktív szerhasználó volt.
Onnan indult az egész. Ott született, vagy ott szikrázott fel. És aztán azokban az időszakokban, amikor nem szívtam, próbáltam eligazodni ebben, megérteni: Honnan jött ez? Miért történt ez? Na és? Na és? Némelyik furcsa volt. Sok közülük kibaszottul jó volt. Ennyi, az élet megy tovább.