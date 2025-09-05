Charlie Sheen elárulta, korábban férfiakkal is volt szexuális kapcsolata

Charlie Sheen hamarosan kiadja memoárját, a The Book of Sheent, valamint egy Netflix-dokumentumfilmet az életéről, amikben őszintén beszél férfiakkal való korábbi szexuális tapasztalatairól. Ezt a People szemlézte elsőként.

„Megfordítottam az étlapot” – mondja a Netflix-doksiban és a könyvben is, utalva arra, hogy valami újat próbált ki, miután évekig csak nőkkel volt kapcsolata. Azt mondja, többé nem akar elbújni a múltja elől, inkább felvállalja azt.

Nem fogok elfutni a múltam elől, és nem engedem, hogy az uralkodjon rajtam.

Arról, hogy milyen érzés beszélni a férfiakkal való szexuális kalandjairól, azt mondja:

Felszabadító. Kibaszottul felszabadító… hogy beszélhetek ezekről a dolgokról.

A színész felidézi, akkor kezdett nyitni a férfiak felé először, mikor aktív szerhasználó volt.